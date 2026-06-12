各地の寺社や酒蔵で起きた火災について、ＳＮＳで「イスラム教徒が放火した」とのデマが拡散している。

読売新聞の取材に対し、回答が得られたすべての警察と消防は「外国人が火を付けた事実や情報はない」と否定した。根拠不明の刺激的なデマが人々の不安をあおっている構図が浮かび上がる。（上万俊弥、鈴木彪将）

数百万回表示も

「犯人は移民かムスリム」「モスクが増えて寺が燃やされている」

京都府亀岡市の千手寺で６月１日、境内の住居「庫裏」が燃えた火災について、Ｘ（旧ツイッター）では、直後から根拠不明の投稿が相次ぎ、中には、６７万回表示されたものもあった。

府警亀岡署によると、庫裏に住む男性が近くで雑草を燃やしていた。同署幹部は取材に対し、「現時点では、外国人や第三者による放火を疑う情報はない」と回答した。

Ｘでは、１月以降、千手寺を含め、須賀神社（北九州市）や蓮照寺（富山市）など少なくとも１０件の寺社の火災で情報が拡散した。

このうち、５月２０日、広島県・厳島（宮島）の寺院・大聖院の「不消（きえずの）霊火堂（れいかどう）」が全焼した火災では、「神社仏閣の火事の多さ異常じゃない？ 何か匂わない？」と言及する投稿が直後にあり、３万７０００件リポストされ、５３８万回表示された。返信欄には「ムスリムは見ただけで通報」「他の宗教施設を破壊するのがイスラム。日本に入れてはならない」など差別的なコメントが並んだ。

読売新聞が各地の警察や消防に取材したところ、いずれも明確な原因は公表されていないものの、１０件のうち８件で「少なくとも外国人による放火はない」などと否定。三重県と新潟市の神社で起きた２件の火災は「調査中」などとして回答を得られなかった。

酒蔵での火災についてもデマが拡散している。６月１日に福島県喜多方市の老舗酒造「笹正宗酒造」の酒蔵などが全焼した火災では、翌２日、「イスラム教徒はアルコールの摂取が禁止されている」と併記し、イスラム教徒の関与を示唆するような投稿があった。２万件リポストされ、３７５万回表示された。福島県警の地元署幹部は「放火につながる情報は確認しておらず特定の外国人や宗教を疑っている事実もない」と否定した。

５月から投稿急増

「近年、寺社の火災が不自然に増えている」との投稿も拡散しているが、実際には減少傾向にある。

総務省消防庁が公開している統計によると、「神社・寺院等」の火災は、２０１６年は８３件だったが、２５年は３７件。このうち、放火（疑いも含む）の件数は、１６年２７件、２５年３件だった。

火災調査会社「ベルアソシエィツ」（茨城）の鈴木弘昭代表は「コンセントにほこりがたまってショートするなど、様々な出火原因が考えられ、火の気がないからといって放火とは限らない」と指摘する。

火災とイスラム教徒を結びつける投稿は、理由はわかっていないが、５月上旬から急激に増え、連鎖的に広がった。デマを拡散した複数のアカウントは今年２月の衆院選や昨年７月の参院選でも、外国人に関するデマを投稿していた。

成蹊大学の伊藤昌亮教授（メディア社会学）は「外国人が日本の伝統や風土を破壊しているという構図は、誰もが身近で、不安や怒りをかき立てやすい。土葬やモスク建設を巡り、ネット上で議論を呼んでいるイスラム教徒がデマの標的になっている」と拡散の背景を指摘する。