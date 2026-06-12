鎌倉新書<6184.T>が大幅反発している。１１日の取引終了後に発表した第１四半期（２～４月）連結決算が売上高２２億２００万円（前年同期比１２．０％増）、営業利益３億３００万円（同３０．０％増）、純利益１億９５００万円（同２４．８％増）と大幅増益となったことが好感されている。



介護事業の売上高が前年同期比４８．１％増、葬祭事業の売上高が同２０．７％増となり、全体成長を牽引。また、顧客が複数のサービスを横断的に利用するクロスユースも大きく伸長した。なお、２７年１月期通期業績予想は、売上高１０５億円（前期比２６．０％増）、営業利益１７億円（同４６．３％増）、純利益１１億円（同４３．８％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS