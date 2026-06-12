ドリコムは、RPG「Wizardry（ウィザードリィ）」生誕45周年を記念し、イラストレーター・末弥純が手がけたメインビジュアルを公開した。

【画像あり】シリーズの垣根を超え歴代キャラが集結 メインビジュアル

本ビジュアルは、6月11日に45周年記念特設サイトにて解禁されたもの。原作者のひとりであるロバート・ウッドヘッドによるメッセージ動画の公開に続く、45周年プロジェクトの第二弾施策となる。

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPG。パーティー編成や迷宮探索、キャラクター成長などの要素は後のRPGに影響を与え、RPGの始祖のひとつとされている。ドリコムは2020年に『Wizardry6』『Wizardry7』『Wizardry8』『Wizardry Gold』の著作権、および「Wizardry」の国内外における商標権を取得している。

公開されたイラストには、3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne』や、小説『ブレイド＆バスタード』など、シリーズを彩る面々が共演する形で描かれている。45年の歴史とこれからの未来を繋ぐビジュアルとして制作された。あわせて、特設サイトのメインビジュアルも本イラストへと刷新されている。

また、メインビジュアルの公開に併せ、特設サイト内にて「Wizardry」45周年特別アンケートを実施。かつて《迷宮》に挑んだ思い出や、心に残るエピソード、最新作『Wizardry Variants Daphne』や『ブレイド＆バスタード』への応援メッセージなどを募集する。寄せられた回答は、今後の45周年プロジェクトの展開の参考とされる。回答期限は8月31日23時59分まで。

（文＝リアルサウンドテック編集部）