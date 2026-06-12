株式会社焦点工房は6月12日（金）、和平光学の交換レンズ「PEACE 35mm f/1.4 E41 CLASSICAL シルバークローム」を発売した。対応マウントはライカM。希望小売価格は20万8,900円。

1961年に登場した初代ズミルックスM f1.4/35mm（通称：スチールリム）が持つ意匠や描写特性を研究し、現代の製造技術で再構築したという大口径広角レンズ。

装着例

「スチールリム」を想起させるステンレス製のフロントリングを採用したほか、無限遠位置で固定できるロック付きのフォーカスタブを搭載。鏡筒素材には真鍮を使用し、手にした際の重量感や高い質感、カメラ装着時の美しさを追求して仕上げたという。

絞り開放のF1.4では光の幻想的なにじみや穏やかなコントラスト、背景のボケ味、顕著な周辺光量落ちといったクラシックレンズ特有の描写が得られる一方で、絞り込むことで線が細く端正なシャープさへと変化し、一本のレンズで異なる描写を使い分けられるとしている。

サンプル画像

レンズの発売にあわせ、専用設計の交換アクセサリー3種も同時に発売した。ラインアップは次のとおり。

E41 レンズフード OLLUX / 12522 復刻 ブラック（4万6,700円） E41 UVレンズフィルター シルバー（3万1,100円） E41 減光フィルター ND8 シルバー（3万1,100円）

E41 レンズフード OLLUX / 12522 復刻 ブラック

E41 UVレンズフィルター シルバー

E41 減光フィルター ND8 シルバー

和平光学は、ライカ愛好家に向けた少量受注生産を中心とする光学ブランド。現在は、ライカの初代50mm F1.4（通称：貴婦人）へのオマージュとなる新たな交換レンズの試作開発も進行中という。

マウント：ライカM 焦点距離：35mm フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） レンズ構成：5群7枚 絞り範囲：F1.4～16 絞り羽根：10枚 最短撮影距離：0.7m フィルター径：41mm 外形寸法：約φ51×26mm 質量：約230g 希望小売価格：208,900円