上白石萌音が上品な肩出しスタイルで魅了！鮮やかなレッド＆シックなブラック2つのドレス姿に「大人な萌音ちゃん」「どちらも素敵」の声

【写真】雰囲気の違う赤いドレスと黒のドレス姿を披露した上白石萌音

上白石萌音のマネージャー公式Xが更新され、ドレス姿のオフショットを披露した。

■グリーンカーペットではレッド、ステージではブラックのドレスで登場

エンターテインメントショー『Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』』が6月10日と11日の2日間にわたり開催された。上白石は11日に出演し、Mrs. GREEN APPLEのフロントマンである大森元貴のソロ楽曲「メメント・モリ」をカバー歌唱した。

本投稿は「たのしかったですねーーー！音・楽！ありがとうございました」と綴られ、複数枚のオフショットを披露。公開されたのは、グリーンカーペットでの鮮やかな赤いワンショルダードレス姿（1枚目）だ。美しいデコルテが際立つエレガントな佇まいに、アップヘアの上白石は、おちゃめにほっぺハートを作っている。

一転して、ステージではシックなブラックのノースリーブドレス姿を披露。美しい肩のラインが目を引く振り返りピース姿（2枚目）や髪を下してバンドメンバーとリラックスした表情を浮かべる集合ショット（3,4枚目）も公開した。

SNSには「美しすぎて目が幸せ」「どちらも素敵です」「赤ドレスも黒ドレスも好きすぎる」「大人な萌音ちゃん」といった歓喜の声が集まっている。

■上白石萌音「差し色になればと思いまして赤を選びました」

『Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』』公式Xにはグリーンカーペットでのインタビュー動画が公開されている。

鮮やかな赤いワンショルダードレス姿の上白石は、クルリと一回転して衣装を披露。「差し色になればと思いまして赤を選びました」と衣装選びの理由を明かした。さらに「ロンドンから取り寄せていただいたドレスです」と貴重なエピソードを語り、笑顔を見せた。他に、ホストであるMrs. GREEN APPLEの3人へのメッセージも送っている。