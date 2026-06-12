トランプ大統領が日本の人気アニメ「NARUTO」の主人公に扮した動画を自身のSNSに投稿し、一部で批判の声があがっていますが、知的財産戦略を担当する小野田大臣は12日、著作権が適切に扱われるよう、複数回にわたりアメリカ側に伝えていることを明らかにしました。

アメリカのトランプ大統領は6日、自身のSNSの公式アカウントに日本の人気アニメ「NARUTO」の主人公、うずまきナルトに扮して忍術を使う姿などを投稿しました。

この投稿については、無断使用を疑問視する声があがっていて、オンラインでの署名活動も起きています。

小野田 知的財産戦略担当大臣

「私としてはこれ以上、同様の事案が繰り返されないこと。また、本投稿が2次拡散されないように強く願っております」

小野田大臣は12日、「権利者の意図と異なる形で著作物が使用されることで、作品イメージが損なわれ、権利者に被害が生じるという事態も考えうる点は厳に注意すべき」と訴え、外交ルートを通じて、アメリカ側に複数回にわたり、こうした日本の立場を伝えてきたことを明らかにしました。