女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが肺炎のため、9日に死去したことがわかった。86歳。所属事務所が12日に発表した。訃報を受け、芸能界や各界から、追悼の声が寄せられた。

俳優の松尾貴史は自身のSNSで「中村玉緒さんの訃報に接した。猛烈に明るくスケールの大きな俳優だった」としのんだ。「何度かテレビ番組でご一緒したが、毎度腹が捩れるくらいに笑わせてくださった。有難うございます」と感謝すると、「偉大な勝新太郎さんと添われただけでも大変な功績だ。哀悼」と結んだ。

タレントのさとう珠緒は「私の両親は中村玉緒さんのファンで、『珠緒』という名前をつけてくれました。玉緒さんのおかげで、この名前があります」と告白。「地方ロケで前乗りが遅いと、ホテルの部屋にビールを差し入れてくれたり、いつも優しく、明るく楽しく、太陽のような方でした」と回顧した。「本当にありがとうございました」と感謝し、「心よりご冥福をお祈り申し上げます」と記した。

お笑いコンビ「カラテカ」の入江慎也は「中村玉緒さんとは、さんまのスーパーからくりTVでお世話になった。カラテカで五年間前説させて頂いていた」と回顧。「毎年スタッフさん全員と僕らカラテカを勝慎太郎さんの行きつけの焼肉屋さんに連れて行っていただいた。全部ご馳走していただいた」ともつづり、「ずっとカステラさんと呼ばれていた。ご冥福をお祈りいたします」と悼んだ。