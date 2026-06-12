女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが肺炎のため、9日に死去したことがわかった。86歳。所属事務所が12日に発表した。通夜は16日、告別式は17日に営まれる。喪主はタレントとしても活動した長女の真粧美さん。玉緒さんは23年に背骨を圧迫骨折。その後はTBSの正月番組「さんま・玉緒のお年玉あんたの夢をかなえたろかスペシャル」を欠席していた。

玉緒さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。歌舞伎界の名門「成駒屋」の出身で、父は二代目中村鴈治郎、兄は四代目坂田藤十郎という芸能一家に育った。1953年に映画デビュー。その後大映に入社し、映画「銭形平次捕物控」シリーズや「赤堂鈴之助」シリーズなどに出演。「ぼんち」などでブルーリボン賞助演女優賞を受賞した。1962年に勝新太郎さんと結婚後は、ドラマやバラエティー番組でも親しまれた。

95年にスタートした「さんま・玉緒のお年玉あんたの夢をかなえたろかスペシャル」は正月の恒例番組に。お笑いタレントの明石家さんまとは“名コンビ”としてお茶の間に愛された。

しかし、23年8月に背骨を圧迫骨折していたことが発覚。関係者によると今年2月に地方で仕事があった際にケガをし、そのまま救急搬送されたという。都内の介護施設に入居し、療養生活を送っているとことが分かった。

玉緒さんは24年の「さんま・玉緒のお年玉あんたの夢をかなえたろかスペシャル」を体調不良のため欠席。TBSの安住紳一郎アナウンサーは「今年の夢スペシャル、大変楽しみにしていましたが、体調が優れず、スタジオをご遠慮させていただきます。誠に申し訳ございません。今年もたくさんの夢が叶いますように、祈っております」と玉緒さんからの手紙を代読し、さんまは「早くね、またここに帰ってこられるように、頑張っていただきたい」とエールを送っていた。

25年1月、25年8月、26年1月の放送回でも番組のタイトルに玉緒さんの名前はあるものの玉緒さんは不在だった。