一度芸能界の引退を発表し、2026年4月から芸能活動を再開した元E-girlsの藤井萩花（しゅうか）。開設したYouTubeチャンネルでは、日々の様子を撮影した動画がアップされているが、最新動画で見せた“すっぴん姿”に心配の声が集まっている──。

6月9日、藤井は『藤井萩花の毎日メイク｜デパコス×プチプラ、愛用コスメ全部見せ』と題した動画を投稿した。

「動画冒頭からすっぴんを披露し、自宅と思われる室内で白いシャツを着たラフな姿を見せた藤井さん。ドアップでカメラに近づきながら、メイクの細かいこだわりまで紹介しました。しかし、藤井さんの頬はややコケた様子でした」（芸能プロ関係者）

普段は5分前後でメイクを終えるという藤井。かなりナチュラルなメイクを披露したものの、視聴者は藤井の“異変”に釘付けに。その様子はXでも拡散され、印象の変わった彼女に心配する声も寄せられていた。

《コケてる？心配になるレベル…》

《色々疲れて大分痩せたのかなと心配になります》

2011年にE-girlsとしてデビューした藤井は、中心メンバーとして活躍した。

「藤井さんはモデルとしても活躍するほどの抜群のスタイルを誇り、唯一無二のキャラクターが人気を集めていました。しかし、2017年に頸椎椎間板ヘルニアの悪化をきっかけに一度芸能界を引退。『全く違う世界や場所で可能性を広げてみたい』と新たな活動に意欲を示していました」（同前）

2021年には、多国籍バンド『ALI』のボーカル・LEO（今村怜央）と結婚。さらに、2022年4月には双子を出産した。幸せ絶頂に見えた藤井だったが、2025年6月には離婚を報告した。

「結婚発表から1カ月後、『文春オンライン』でLEOさんの前妻との婚約中の不倫を報じられました。さらに離婚後には、ファンと交流できるオープンチャットで、『ほんまにつかれた』とLEOさんへの怒りを露わにしていました。

現在は、シングルマザーとして双子の育児と仕事を両立。それでも痩せた姿を見たファンは不安を募らせているようです」（同前）

活動再開により、彼女がさらに輝くことをファンは願っている。