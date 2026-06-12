6月11日、フリーアナウンサーの望月理恵が自身のInstagramを更新。54歳とは思えない抜群のスタイルを披露し、ネット上が色めき立っている。

望月はこの日、俳優の別所哲也が1999年に創設した国際短編映画祭「Short Shorts Film Festival＆ Asia 2026」の「Award Ceremony」でMCを担当。その際に撮影したオフショットを公開した。

投稿では《スタイル良く見えるにはどんなポーズだろうといろいろやった結果の写真ですw》とコメント。壁に手を添えたポーズでカメラに笑顔を向けていた。

「望月さんが着用していたのは、全身を白で統一したセットアップ。シンプルで洗練された装いながら、トップスの裾からは引き締まったウエストがのぞき、さりげない“腹チラ”がアクセントとなっていました。54歳とは思えないスタイルのよさに、ファンからも驚きの声が寄せられています」（芸能ジャーナリスト）

X上では、

《女神降臨》

《綺麗すぎます参りました》

《さすが美人軍団を率いる取締役》

といった称賛の声が相次いだ。

「望月さんは長年にわたり爽やかなイメージを維持してきたタレントの一人です。投稿の写真では引き締まったウエストが印象的でしたが、決して派手な露出ではなく、上品さを保ちつつスタイルのよさを感じさせる着こなしをしています。年齢を重ねても変わらぬ美貌に憧れる女性は少なくないでしょう」（同前）

1994年に『世界ふしぎ発見！』（TBS系）のミステリーハンターオーディションに合格して芸能界入りした望月。2004年から2022年まで『ズームイン！！サタデー』（日本テレビ系）の総合司会として活躍し、お茶の間の人気者となった。2021年には所属事務所の取締役就任も発表され、大きな話題を呼んだ。

「近年は『美ST ONLINE』のインタビューで愛用コスメや美容習慣について語るなど、美容分野でも存在感を発揮しています。年齢を重ねることを前向きに捉える発信が多く、同世代女性からの支持は非常に高い。望月さんは自身のYouTubeチャンネルを2020年に開設していますが、6月1日には約2年ぶりに動画を更新しました。今後は美容やライフスタイルに関する発信にも期待が集まりそうです」（同前）

止まらぬ美貌の進化から目が離せない。