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サッポロは、「テタンジェ プレスティージュロゼ パラドックス・グラスセット」を12％オフの11,001円（税込）で販売しています。

【父の日】テタンジェ プレスティージュロゼ パラドックス・グラスセット [ ロゼワイン 辛口フランス 750ml ] [ ギフトBox入り ]【ギフト 贈り物に】 TAITTINGER(テタンジェ) \11,001 （2026/06/11 17:22時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

新鮮な果実の香りと絶妙なバランス。専用グラス付きで特別なギフトに

↑ サッポロの「テタンジェ プレスティージュロゼ パラドックス・グラスセット」。

テタンジェ プレスティージュロゼ は、新鮮な赤い果実を想わせる豊かで力強い香りと、エレガントで鮮やかな色合いが魅力のロゼシャンパーニュです。ピノ・ノワール種を主体に、シャルドネ種、ピノ・ムニエ種をブレンドしており、口に含むとしっかりとした味わいとなめらかさの絶妙なバランスが楽しめます。

製造元の「テタンジェ」は、その名を社名に掲げるテタンジェ家が今なおオーナー兼経営者を務める、シャンパーニュ地方でも希少な家族経営の大手メゾンです。

本商品は、美しいロゼカラーと立ち上る泡を存分に楽しめる専用グラスがセットになっており、特製のギフトボックスで届けられます。間近に迫った父の日の贈り物としてはもちろん、記念日など特別な日の乾杯にもふさわしい逸品です。

食卓を華やかに彩ってくれる、フルーティな上質シャンパーニュ。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください。

ロゼシャンパーニュグラスセットは今がオトク！

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