さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、やさしい水彩タッチのデザインがかわいい「サンリオキャラクターズ」の真空保冷ケース付き氷のうが登場！

真空断熱二重構造で冷たさが長持ちするステンレスケースとシリコーン氷のうのセットで、夏の暑さ対策やアイシングを快適にサポートしてくれます☆

スケーター「サンリオキャラクターズ」真空保冷ケース付き氷のう

価格：各3,630円 (税込)

サイズ：φ61×72×188mm

種類：全5種

取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など

スケーターから、 サンリオの「ハローキティ」や「マイメロディ」などのキャラクターとコラボレーションした「保冷ケース付き氷のう」が登場！

やさしい肌触りのシリコーン製氷のうと、冷たさを長持ちさせる真空断熱二重構造のステンレス保冷ケースがセットになったグッズです。

暑さ対策から、スポーツ後のアイシング、日常のリフレッシュまで、様々なシーンで活用できます☆

商品特長

真空断熱二重構造のステンレスケースは、外気の影響を受けにくく冷たさをキープする構造となっており、長時間の外出やスポーツ観戦でも快適に使用できるのが特徴。

フタには断熱材とパッキンが入っているため、冷気の逃げを防ぐことができます。

また、ハンドル部分は折りたためる設計となっているため、コンパクトに収納可能。

氷のう本体はシリコーン素材で作られているため、肌触りがやさしく、顔や体に当てた際にも快適な使い心地です。

さらに、氷のうの口径は広めに設計されているため、氷をスムーズに入れることができます。

使い方は氷と水を入れてすぐに使う方法と、水を入れてそのまま冷凍庫で凍らせてから使う方法の2通り。

シーンに合わせて選べるので、とても便利です☆

保冷ケース付き氷のう ハローキティ 水彩コスメ

ピンクのボトルに水彩タッチで描かれた「ハローキティ」がとてもキュート！

氷のうのボディカラーもピンク色で、スポーツや暑さ対策などで体を冷やしている間も「ハローキティ」のかわいらしさを感じられます。

箱入りなので、子どもや友人へのプレゼントにもぴったりです☆

保冷ケース付き氷のう マイメロディ 水彩コスメ

ハンドルもかわいらしいピンクに包まれた「マイメロディ」の真空保冷ケース付き氷のう。

キュートな氷のうで、夏の暑さ対策もばっちり！

スポーツや運動のときだけでなく、夏の登下校や通勤などにも役立ってくれます。

保冷ケース付き氷のう クロミ 水彩コスメ

乙女チックなポーズがキュートな「クロミ」デザインも登場！

「クロミ」らしいパープルカラーがおしゃれです。

仕事中のリフレッシュにも活躍してくれます☆

保冷ケース付き氷のう シナモロール 水彩コスメ

涼やかな水色が「シナモロール」にぴったりな真空保冷ケース付き氷のう。

かわいいポーズの「シナモロール」が暑い日も癒やしてくれます☆

自分用と家族用など、好きなキャラクターでそろえるのも素敵です。

保冷ケース付き氷のう ポムポムプリン 水彩コスメ

イエローが夏の日差しに映える「ポムポムプリン」デザイン！

シリコーン素材の氷のうも、濃厚なプリンのようなイエローカラーです。

「ポムポムプリン」のかわいさ溢れるデザインに注目です☆

「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」「ポムポムプリン」と、人気キャラクターが勢ぞろいした暑さ対策グッズ！

スケーター「サンリオキャラクターズ」真空保冷ケース付き氷のうは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

※店舗によって、お取り扱いの無い商品や発売時期が異なる場合があります

※写真と実際の商品とは多少異なる場合があります

※本記事に記載の内容は予告なく変更になる場合があります

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