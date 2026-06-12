新DENON HOMEシリーズ3モデル。左からDENON HOME 600、DENON HOME 200、DENON HOME 400

ビックカメラの新宿西口店、有楽町店において、クラウドファウンディングで話題となった、デノンの空間オーディオ対応Wi-Fiスピーカー「DENON HOME 200」「DENON HOME 400」、「DENON HOME 600」の試聴会が開催される。日程と時間は以下の通り。

ビックカメラ新宿西口店6月13日 12:00～17:00〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-5-1 新宿西口ハルク 3F オーディオ売場電話：03-5326-1111 ビックカメラ有楽町店6月20日 12:00～17:006月21日 12:00～16:00〒100-00206 東京都千代田区有楽町1-11-1 ２F オーディオ売場電話：03-5221-1111

このDENON HOMEシリーズ3モデルは、7月17日から一般販売されるが、それを記念した試聴会。どちらの店舗のイベントも無料で参加でき、予約は不要。定員も無い。

当日は、各店舗のオーディオコーナーにて、DENON HOME 200/400/600各モデルの音質や、空間オーディオの効果などが体験できる。