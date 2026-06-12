女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんが９日に肺炎のため亡くなった。８６歳だった。スポーツ報知では、２０１４年に「我が人生あの人この人［こう言う録］」という企画面でインタビュー取材した。当時の記事を再構成して掲載する。

＊ ＊ ＊

波乱万丈に生きた俳優・勝新太郎さんの妻で女優の中村玉緒は、中学２年で芸能界入りして６０年余りになる。映画、ドラマ、舞台にとどまらず、新たな転機は明石家さんまとの出会いで始まったバラエティー番組への出演。親しみあるキャラクターは、老若男女に愛されている。さまざまな辛苦も受け入れ、運命に逆らうことなく踏ん張って生きてきた中で生まれた「こう言う録」を聞いた。

主人の（薬物）事件の影響で映像出演が減っていた時に出会ったのが最初です。私は有名ホテルのナイトクラブで働いていて、その宣伝で「さんまのまんま」に出ないか、と。バラエティーは初めて。さんまさんのファンでした。指輪も全部（借金返済で）手放してたんですが、ひとつ取っておいた結婚指輪をはめて行ったんです。

久々のテレビで緊張して。ふと見たら小指にバンソウコウしたままで。外すの忘れてて。それをずっと隠していたら「先ほどから指を見たら、指輪を２つしてらっしゃるのかと思ったら、一つはバンソウコウですがな」と、さんまさんの突っ込みが。

思わず「ウハハー！」って笑えば、「その笑いやめてください」と。私の頭の中はめちゃくちゃ。終わって、もうガッカリ。勝新太郎の妻・中村玉緒という女優として出たのに。マネジャーに「バンソウコウのところは使わないで」とカットをお願いしたら、「全部使いたい」って。その瞬間「エーッ！これがバラエティーか」と思ったんです。

今はＣＭが決まったり、日頃起こったことをさんまさんには電話で報告します。留守電の操作が苦手で「ピー」って鳴る前にちゃんと言えたかな？もういっぺん入れたれ、と２回入れたり。「何で同じことぐちゃぐちゃ入れまんねん」って言われます。

主人もさんまさんのファンでした。さんまさんが（大竹しのぶと）離婚した時（９２年）、おそらく、また再婚されるのだろうと思い、私と主人で仲人を、と約束していたんです。２２年続いて終わった「からくりテレビ」のお別れの会で「生きてるうちに奥さんもらってください」と言いました。でも、たぶん、娘のＩＭＡＬＵちゃんがしないと、しないんじゃないかな。

あえて付かず離れず。一度も食事に行ったこともないです。だから長く関係が続いた。会っているとき、こんな話もしません。こういうことを書かれるのも、さんまさんは好きじゃないと思う。でも、すごく感謝しているんです。今もＣＭ見た若い人から「マロニーちゃん」と呼んでもらえるのも、さんまさんのおかげなんです。

都内のパチンコ店で席が隣になって仲良くなったのが和田アキ子さん。やっている最中に急に「ご飯を食べに行こう」という方がいて、残った玉を隣に「お兄ちゃん、これあげますわ」と「お兄ちゃん」って言ったんですわ。「いただきます」と言われて顔見たら「えっ、アッコさん！」と。以来、同じパチンコ店で互いに楽しんでいます。

アッコさんは主人が仲良くて銀座でよく会っていた。「座頭市」のパチンコが出た時は「勝さんのパチンコ、今日やりました。歌が出てきて涙が出ました」と言われ、こちらもうれしかった。２人でプールに行ったこともあるんです。「私みたいな者に水着ありますかね？」と聞くと「ありますよ」と。大きいのと小さいのとが、水着姿で並んで泳いでね。

パチンコも大事な友達です。朝の９時５０分に並んで待ちます。軽くやるんじゃない。スケジュール帳にも「パチンコの日」と書かれてます。昼ご飯持参で７、８時間。新台は全部打ちます。ＡＫＢの新機種もやりました。頭の中を真っ白にさせてくれるのがいいんです。勝率は６５％くらいです。

歌舞伎の家（成駒屋）に育ちましたが、女優には自分でなりたいと決めたわけではなく、１２歳のときにスカウトされてなったんです。大好きだった山田五十鈴先生をはじめ、大映時代は京マチ子さん、山本富士子さん、若尾文子さん…素晴らしい人ばかりに出会いました。

でも、男優で共演が多かったのはやっぱり市川雷蔵さん。兄（歌舞伎俳優・坂田藤十郎）とも仲が良く、周囲の多くは私が雷蔵さんの奥さんになるものだと思っていた。でも、「好き」の種類が違って恋愛というより、お兄ちゃん的な存在でした。

私は女優なのでバラエティー出て、人を笑わせようと思ったことは一度もないんです。さんまさんに「この作品は疲れますわ〜」と言ったら「バラエティーを作品と言った人は初めてや」と言われました。収録は体力勝負。「何か失言なかったかな」と私がショボンと落ち込んでたら、笑福亭鶴瓶師匠が「忘れることですよ」と。なるほど、とも思いました。

いつも人生の岐路は自分の意思とは別に向こうから訪れ、運命は変わっていきました。皆さんが望んでくださるなら、何でもさせていただきたいという気持ちです。特にお芝居。昔は自信もなくて不安で「撮ったフィルムが燃えたらいいのに」なんて思ったことも。これから無理しない範囲で、ありのままの私を見てもらいたいと思っています。

（勝さんは）１９９７年に逝きました。みんな「ええ人やった」と言うけど、「ほんまにええ人だったんかなあ？」と思ったり。でも、勝新太郎の妻で良かったと心から思ってます。主人を色に例えると、白。出かけるときは遺影に「行ってきま〜す」とＶサインしたり、「今日はこんなことあって…」とたくさん話し掛けます。

本人はもっと生きたかったと思います。今でこそ多くの俳優がハリウッド行くけど、外国映画に出るのが夢だった。これだけ年月がたっても、いまも「勝さんは…」と言ってもらい、若い人からは「１回会いたかった」と言われる。お金は残さなかったけど、人を残したということでしょうか。