MATCH 02 グループA第1戦



2026年6月12日 11:00キックオフ（会場：グアダラハラスタジアム）



韓国 2-1 チェコ



ついに幕を開けた4年に一度のサッカーの祭典。北中米W杯の開幕戦となったメキシコ代表対南アフリカ代表の一戦では、いきなりレッドカードが3枚も飛び出す波乱の展開となったが、今大会の2試合目は韓国代表とチェコ代表が激突する。



11大会連続のW杯出場となる韓国は、チームの大エースであるソン・フンミンを筆頭に、CL2連覇を経験したPSGのイ・ガンインやドイツ王者の一員であるキム・ミンジェら主力たちがそろってスタメン入り。一方、チェコは5大会ぶりということもあって、もちろんW杯経験者はゼロの陣容だ。ただ、スタメンの各ポジションに実力者が名を連ねており、ブンデスリーガで2季連続二桁得点を達成したパトリック・シックや、今季リーグ・アンで11ゴール3アシストの活躍を見せたパベル・シュルツらが攻撃を牽引する。





チェコボールでキックオフされた試合は、初戦ということもあってか、立ち上がりは互いにロングボールを積極的に使って牽制し合う。時間が経つにつれて徐々に韓国がペースを握り、10分過ぎからシュートに持ち込むシーンが増えてくる。その後、韓国はソン・フンミンを起点とした攻撃から、チェコは武器の長身を生かしたクロスやセットプレイからゴールをこじ開けようとするが、なかなか均衡が崩れない。前半終了間際には、韓国が立て続けに相手ペナルティエリア（PA）内まで攻め込むシーンもあったが、チェコの粘り強い守備に阻まれてスコアレスのままハーフタイムを迎えた。後半に入ると、最初にチャンスを作ったのは韓国だ。49分、イ・ガンインのスルーパスからPA内に侵入したファン・インボムが右足を振り抜きゴールを狙う。相手GKにセーブされ、こぼれ球をイ・ジェソンが押し込もうとするがネットを揺らすことはできない。さらに56分には、イ・ジェソンのワンタッチスルーパスからソン・フンミンが抜け出しGKと1対1となるが、角度があまりなく、GKに阻まれてしまった。ピンチのあとにチャンスあり。後半の立ち上がりから韓国がペースを握る中、先制したのはチェコだった。59分、右サイドの高い位置でスローインを得ると、ロングスローからゴール前にボールを入れる。これをニアサイドに走り込んだラディスラフ・クレイチーが頭で合わせ、ついに均衡を破った。ただ、このまま黙って負けるわけにはいかない韓国も反撃に出る。67分、イ・ガンインのふわりとしたパスからPA内左に侵入したファン・インボム。GKとDFを嘲笑うかのような華麗な切り返しでシュートコースを作ると、右足でゴール右へ流し込み、試合を振り出しに戻した。両チームが一進一退の攻防を繰り広げる中、77分にチェコはPA左手前で得たFKからトマシュ・ソウチェクがネットを揺らす。しかし、これはオフサイドの判定でゴールが認められず。すると直後の80分、韓国が試合をひっくり返してみせた。ロングボールから右サイドの深い位置まで侵入したファン・インボムがダイレクトで中央へ折り返す。これを交代で入っていたオ・ヒョンギュが滑り込みながら左足で合わせたのだ。試合はこのまま終了し、韓国がチェコを相手に2-1の逆転勝利を収め、白星発進を決めた。なお、韓国は次戦でメキシコと、チェコは南アフリカと対戦予定となっている。［スコア］韓国 2-1 チェコ［得点者］韓国ファン・インボム（67）オ・ヒョンギュ（80）チェコラディスラフ・クレイチー（59）［シュート数］韓国：15本チェコ：6本［枠内シュート］韓国：6本チェコ：4本［イエローカード］韓国イ・ギヒョク［レッドカード］なし韓国フォーメーション：［3-4-2-1］監督：ホン・ミョンボGKキム・スンギュ（FC東京）DFイ・ハンボム（ミッティラン）キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）イ・ギヒョク（江原FC）MFソル・ヨンウ（レッドスター）ファン・インボム（フェイエノールト）ペク・スンホ（バーミンガム・シティ）イ・テソク（オーストリア・ウィーン）イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）イ・ジェソン（マインツ）FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）交代出場62分 イ・ジェソン→ファン・ヒチャン（ウォルバーハンプトン）69分 ソン・フンミン→オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）69分 イ・テソク→オム・ジソン（スウォンジー・シティ）84分 ファン・インボム→キム・ジンギュ（全北現代）84分 ペク・スンホ→パク・ジンソプ（浙江FC）チェコフォーメーション：［3-4-2-1］監督：ヤロスラフ・シルハヴィーGKマチェイ・コヴァージュ（PSV）DFシュテパン・チャロウペク（スラヴィア・プラハ）ロビン・フラナーチ（ホッフェンハイム）ラディスラフ・クレイチー（ウォルバーハンプトン）MFヴラディミール・ツォウファル（ホッフェンハイム）トマシュ・ソウチェク（ウェストハム）アレクサンドル・ソイカ（ヴィクトリア・プルゼニ）ヤロスラフ・ゼレニー（スパルタ・プラハ）ルカシュ・プロヴォド（スラヴィア・プラハ）パベル・シュルツ（リヨン）FWパトリック・シック（レヴァークーゼン）交代出場63分 パベル・シュルツ→トマシュ・ホリー（スラヴィア・プラハ）63分 パトリック・シック→アダム・フロジェク（ホッフェンハイム）63分 ルカシュ・プロヴォド→ミハル・サディレク（スラヴィア・プラハ）84分 アレクサンドル・ソイカ→モイミール・ヒティル（スラヴィア・プラハ）