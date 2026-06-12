［W杯マッチ02］韓国、逆転勝利で勢いつける白星発進！ チェコ相手にファン・インボムが魅せた
MATCH 02 グループA第1戦
2026年6月12日 11:00キックオフ（会場：グアダラハラスタジアム）
韓国 2-1 チェコ
ついに幕を開けた4年に一度のサッカーの祭典。北中米W杯の開幕戦となったメキシコ代表対南アフリカ代表の一戦では、いきなりレッドカードが3枚も飛び出す波乱の展開となったが、今大会の2試合目は韓国代表とチェコ代表が激突する。
11大会連続のW杯出場となる韓国は、チームの大エースであるソン・フンミンを筆頭に、CL2連覇を経験したPSGのイ・ガンインやドイツ王者の一員であるキム・ミンジェら主力たちがそろってスタメン入り。一方、チェコは5大会ぶりということもあって、もちろんW杯経験者はゼロの陣容だ。ただ、スタメンの各ポジションに実力者が名を連ねており、ブンデスリーガで2季連続二桁得点を達成したパトリック・シックや、今季リーグ・アンで11ゴール3アシストの活躍を見せたパベル・シュルツらが攻撃を牽引する。
その後、韓国はソン・フンミンを起点とした攻撃から、チェコは武器の長身を生かしたクロスやセットプレイからゴールをこじ開けようとするが、なかなか均衡が崩れない。前半終了間際には、韓国が立て続けに相手ペナルティエリア（PA）内まで攻め込むシーンもあったが、チェコの粘り強い守備に阻まれてスコアレスのままハーフタイムを迎えた。
後半に入ると、最初にチャンスを作ったのは韓国だ。49分、イ・ガンインのスルーパスからPA内に侵入したファン・インボムが右足を振り抜きゴールを狙う。相手GKにセーブされ、こぼれ球をイ・ジェソンが押し込もうとするがネットを揺らすことはできない。さらに56分には、イ・ジェソンのワンタッチスルーパスからソン・フンミンが抜け出しGKと1対1となるが、角度があまりなく、GKに阻まれてしまった。
ピンチのあとにチャンスあり。後半の立ち上がりから韓国がペースを握る中、先制したのはチェコだった。59分、右サイドの高い位置でスローインを得ると、ロングスローからゴール前にボールを入れる。これをニアサイドに走り込んだラディスラフ・クレイチーが頭で合わせ、ついに均衡を破った。
ただ、このまま黙って負けるわけにはいかない韓国も反撃に出る。67分、イ・ガンインのふわりとしたパスからPA内左に侵入したファン・インボム。GKとDFを嘲笑うかのような華麗な切り返しでシュートコースを作ると、右足でゴール右へ流し込み、試合を振り出しに戻した。
両チームが一進一退の攻防を繰り広げる中、77分にチェコはPA左手前で得たFKからトマシュ・ソウチェクがネットを揺らす。しかし、これはオフサイドの判定でゴールが認められず。すると直後の80分、韓国が試合をひっくり返してみせた。ロングボールから右サイドの深い位置まで侵入したファン・インボムがダイレクトで中央へ折り返す。これを交代で入っていたオ・ヒョンギュが滑り込みながら左足で合わせたのだ。
試合はこのまま終了し、韓国がチェコを相手に2-1の逆転勝利を収め、白星発進を決めた。なお、韓国は次戦でメキシコと、チェコは南アフリカと対戦予定となっている。
［スコア］
韓国 2-1 チェコ
［得点者］
韓国
ファン・インボム（67）
オ・ヒョンギュ（80）
チェコ
ラディスラフ・クレイチー（59）
［シュート数］
韓国：15本
チェコ：6本
［枠内シュート］
韓国：6本
チェコ：4本
［イエローカード］
韓国
イ・ギヒョク
［レッドカード］
なし
韓国
フォーメーション：［3-4-2-1］
監督：ホン・ミョンボ
GK
キム・スンギュ（FC東京）
DF
イ・ハンボム（ミッティラン）
キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）
イ・ギヒョク（江原FC）
MF
ソル・ヨンウ（レッドスター）
ファン・インボム（フェイエノールト）
ペク・スンホ（バーミンガム・シティ）
イ・テソク（オーストリア・ウィーン）
イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）
イ・ジェソン（マインツ）
FW
ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）
交代出場
62分 イ・ジェソン→ファン・ヒチャン（ウォルバーハンプトン）
69分 ソン・フンミン→オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）
69分 イ・テソク→オム・ジソン（スウォンジー・シティ）
84分 ファン・インボム→キム・ジンギュ（全北現代）
84分 ペク・スンホ→パク・ジンソプ（浙江FC）
チェコ
フォーメーション：［3-4-2-1］
監督：ヤロスラフ・シルハヴィー
GK
マチェイ・コヴァージュ（PSV）
DF
シュテパン・チャロウペク（スラヴィア・プラハ）
ロビン・フラナーチ（ホッフェンハイム）
ラディスラフ・クレイチー（ウォルバーハンプトン）
MF
ヴラディミール・ツォウファル（ホッフェンハイム）
トマシュ・ソウチェク（ウェストハム）
アレクサンドル・ソイカ（ヴィクトリア・プルゼニ）
ヤロスラフ・ゼレニー（スパルタ・プラハ）
ルカシュ・プロヴォド（スラヴィア・プラハ）
パベル・シュルツ（リヨン）
FW
パトリック・シック（レヴァークーゼン）
交代出場
63分 パベル・シュルツ→トマシュ・ホリー（スラヴィア・プラハ）
63分 パトリック・シック→アダム・フロジェク（ホッフェンハイム）
63分 ルカシュ・プロヴォド→ミハル・サディレク（スラヴィア・プラハ）
84分 アレクサンドル・ソイカ→モイミール・ヒティル（スラヴィア・プラハ）
逆転— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 12, 2026
決めたのは途中出場のオ・ヒョンギュ
クロスをワンタッチで合わせる
#FIFAワールドカップ グループA
韓国×チェコ
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