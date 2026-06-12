B-R サーティワン アイスクリームは、実施中の「ドラゴンクエスト」コラボレーションキャンペーンの追加施策として、6月15日から6月21日までの期間、対象商品の購入者に数量限定でオリジナルクリアファイルをプレゼントすることを発表した。

https://realsound.jp/tech/2026/06/post-2424339.html【画像あり】「冒険の書」デザインのファイル＆メモなど

本キャンペーンは、今年40周年を迎えるロールプレイングゲーム『ドラゴンクエスト』とのコラボレーション企画で、6月1日から6月30日まで実施されている。期間中は、ゲームの世界観を表現した新作フレーバーをはじめ、コラボ限定デザインのサンデーやアイスクリームケーキなどがラインナップされている。

追加施策となるオリジナルクリアファイルは、ゲームのプレイ状況を記録する「冒険の書」をデザインしたもので、鉛筆で何度も書けるメモ機能付き。父の日の時期に合わせた展開となっている。

プレゼントの対象商品は、「スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ」、バラエティボックス（4・6・8・12コ）、「31 パティスリー」。なくなり次第終了となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）