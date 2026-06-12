L'Arc-en-CielのリーダーでありベーシストのTETSUYAが、2026年9月にアコースティック編成によるビルボードライブツアー『TETSUYA Acoustic Live Tour 2026 at Billboard Live』を開催する。

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TETSUYAにとって2026年は、L'Arc-en-Cielの結成35周年とソロデビュー25周年が重なるアニバーサリーイヤーとなる。今回のビルボードライブ公演は、昨年好評を博したアコースティックセットを再び展開するもので、特別なバンド編成を率いて2都市を巡る。

公演はビルボードライブ横浜で9月3日、ビルボードライブ大阪で9月5日にそれぞれ1日2回ステージで実施される。チケットはTETSUYAオフィシャルファンクラブ『CÉLUXE』先行抽選を7月11日より受付開始し、一般発売は7月31日正午より開始される。

（文＝リアルサウンド編集部）