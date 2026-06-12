スクート、「EVERYWHEREセール」開催 片道15,000円から
スクートは、「EVERYWHEREセール」を6月12日午前11時から18日まで開催している。
設定路線と最低片道運賃は、以下の通り。運賃は左側がエコノミークラス、右側はスクートPlus。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は出発地・路線により異なる。
・東京/成田発着
台北/桃園（15,000円／25,500円）、ランカウイ（21,500円）、クルタジャティ・パダン（22,000円）、イポー・クチン・コタキナバル・クアンタン・シブ・マラッカ（22,000円）、ジャカルタ・スラバヤ・スマラン・パレンバン（22,500円／49,000円）、シンガポール（23,000円／40,000円）、ジョグジャカルタ・ブリトゥン島（23,000円）、バリ島（23,500円／50,000円）、マカッサル・バリクパパン・メダン・ポンティアナック（23,500円）、プカンバル（22,000円）、クアラルンプール（24,000円／50,000円）、ペナン（24,000円）、チェンライ（26,000円）、ラブアンバジョ（28,000円）、サムイ島（34,000円）、パース（35,800円／70,000円）、メルボルン（38,000円／70,500円）、シドニー（39,000円／76,000円）
・東京/羽田発着
ジャカルタ・クルタジャティ・パダン・プカンバル・スマラン・パレンバン（23,000円）、バリ島（24,500円／51,000円）、スラバヤ（23,500円／51,000円）、ジョグジャカルタ・ブリトゥン島（24,000円）、マカッサル・バリクパパン・メダン・ポンティアナック（24,500円）、クチン（24,500円）、シンガポール（26,000円／42,000円）、コタバル（26,000円）、コタキナバル・シブ・マラッカ（26,500円）、イポー（27,000円）、ペナン・クアンタン（27,500円）、クアラルンプール・ランカウイ（28,000円／51,000円）、ラブアンバジョ（29,000円）、チェンライ（30,000円）、サムイ島（36,000円）、パース（37,000円／71,000円）、メルボルン（37,000円／75,000円）、シドニー（38,000円／77,000円）
・大阪/関西発着
シンガポール（17,500円／40,000円）、クアラルンプール・マラッカ・コタバル（22,000円／46,000円）、クルタジャティ・パダン（22,500円）、ペナン・イポー・ランカウイ・クアンタン（22,500円）、クチン・コタキナバル・シブ（23,000円）、ジャカルタ（23,500円）、バリ島（24,000円／50,000円）、パレンバン・プカンバル・スマラン（24,500円）、マカッサル（24,500円）、メダン（26,000円）、ジョグジャカルタ・バリクパパン・ポンティアナック（26,500円）、スラバヤ（26,500円／50,000円）、ブリトゥン島（24,500円）、ラブアンバジョ（27,000円）、チェンライ（28,500円）、サムイ島（30,500円）、パース（34,500円／78,000円）、メルボルン・シドニー（39,000円／90,000円）
・沖縄/那覇発着
シンガポール（18,000円）、クアラルンプール・マラッカ・コタバル（20,000円）、ペナン・イポー・クチン・コタキナバル・クアンタン・シブ（20,500円）、ランカウイ（21,000円）、パレンバン（23,500円）、スラバヤ（24,500円）、スマラン（25,000円）、バリ島・ジャカルタ・マカッサル・バリクパパン・プカンバル・ポンティアナック（26,000円）、ジョグジャカルタ（26,000円）、クルタジャティ・パダン（28,500円）、チェンライ（28,500円）、パース（29,000円）、サムイ島・メルボルン・シドニー（35,000円）
・札幌/千歳発着
台北/桃園（19,000円／29,000円）