炎を噴きながら上昇する「Ｈ３」６号機（１２日午前９時５４分、鹿児島県南種子町で）＝長野浩一撮影

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　宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は、１２日午前に打ち上げられた主力ロケット「Ｈ３」６号機に搭載された超小型衛星６基が、全て正常に分離されたことを確認したと発表した。