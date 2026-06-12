ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「Ｈ３」ロケット６号機に搭載された超小型衛星６基、全て正常に分離… 「Ｈ３」ロケット６号機に搭載された超小型衛星６基、全て正常に分離…ＪＡＸＡ発表 「Ｈ３」ロケット６号機に搭載された超小型衛星６基、全て正常に分離…ＪＡＸＡ発表 2026年6月12日 13時49分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は、１２日午前に打ち上げられた主力ロケット「Ｈ３」６号機に搭載された超小型衛星６基が、全て正常に分離されたことを確認したと発表した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 宇宙飛行士・毛利衛さんも「宇宙で見た星空そのもの」と絶賛したプラネタリウム、作り続ける大平貴之の原動力とは 「Ｈ３」６号機の打ち上げ成功、ロケットは予定の軌道に投入…「危機的状況」から半年ぶり脱却 ＡＩを使った新素材の開発拠点を２８年度に設置へ…半導体や電池など対象、年３万人の専門人材育成目標も 関連情報（BiZ PAGE＋） 京王線, ネジ, ホテル, 伊東市, 仏壇, 大阪, 介護, 思いやり, 金属加工, 横浜