【くら寿司】3日間限定で「熟成中とろ(一貫)」が110円に!厳選食材を使用した『サーモンと肉』フェアも同時開催

回転寿司チェーン「くら寿司」は、人気商品「熟成中とろ(一貫)」を6月12日から3日間限定の特別価格 税込110円で販売する。

また、同日から「アトランティック 生サーモン(一貫)」「北海道 サーモン」「国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース(一貫)」などを販売する『サーモンと肉』フェアを開催する。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

〈「熟成中とろ(一貫)」が税込110円〉

人気商品「熟成中とろ(一貫)」を、3日間限定の特別価格 税込110円で提供する。マグロの中トロ部分から特に脂乗りの良いものを厳選し、熟成させることで、旨みを最大限に引き出した。上質な脂の甘みとマグロの濃厚な味わいが楽しめる。

◆熟成中とろ(一貫) 110円

販売期間:6月12日(金)〜6月14日(日)

※全店同一価格での販売

※予定数量に達し次第、販売終了。

【『サーモンと肉』フェアのメニュー画像はこちら】

〈『サーモンと肉』フェア 概要〉

また、同日より、サーモンや国産牛など、厳選した贅沢な食材を使用した『サーモンと肉』フェアを開催する。

※店舗により価格は異なる。

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となる。

◆アトランティック 生サーモン(一貫) 160円

販売期間:6月12日(金)〜6月21日(日)

回転寿司で人気のサーモン商品の中でも、脂乗りが良く、色鮮やかなサーモンのみを厳選した。一度も冷凍せずに空輸しており、生ならではの柔らかくとろっとした食感と、脂の甘みが楽しめる。

◆北海道 サーモン 270円

販売期間:6月12日(金)〜6月21日(日)

「北海道 サーモン」は、海水温が低い環境を生かし、海上での養殖期間を延ばすことで大型に育てることが可能。旨みが強く、ほどよい脂乗りととろけるような食感が特徴。

◆国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース(一貫) 380円

販売期間:販売中〜6月21日(日)

※持ち帰り不可

フレンチの王道“ロッシーニ”を寿司で表現した。赤身と脂のバランスが良いもも肉を使用し、低温でじっくり火入れした国産牛のにぎりの上に、口どけなめらかで濃厚な味わいのフォアグラ風パテを乗せ、醤油を加えた香り高いトリュフソースをかけた。

◆台湾ルーローハン 180円

販売期間:6月12日(金)〜6月21日(日)

※持ち帰り不可

台湾の定番大衆料理であるルーローハンをイメージした寿司。豚バラ周辺の希少な軟骨部位“パイカ”を絶妙なバランスで加熱することで、コリコリとトロトロが共存する新食感を楽しめる。五香粉と、酢飯との相性を考えたうな丼のタレで味付けし、スパイスの風味がクセになる濃厚な味わいに仕上げている。

◆燻製合鴨ロース 115円

販売期間:6月12日(金)〜6月21日(日)

粗挽き黒胡椒でアクセントを効かせ、鴨肉と相性抜群のりんごチップで香り豊かに燻した。スパイシーな刺激とともに、口いっぱいに広がる芳醇な燻香が楽しめる。

【『サーモンと肉』フェアのメニュー画像はこちら】

〈アンバサダー 浜田雅功さんとのコラボ商品も〉

さらに、くら寿司のアンバサダーを務める浜田雅功さんとのコラボ商品も登場する。今年6月に開催された、くら寿司が協賛するMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」発の音楽フェスティバル「ごぶごぶフェスティバル2026」の会場に出店したキッチンカーで連日完売となった大人気コラボ商品を、「浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト」として全国の店舗で販売する。

◆浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト 500円

販売期間:6月12日(金)〜7月5日(日)

※全店同一価格での販売

浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト 500円

浜田さんの好物“ポテト”と“酸辣湯”を組み合わせ、ポテトに酸辣湯味のシーズニングをふりかけて食べるメニュー。国産玄米黒酢を使用した「粉末米黒酢」が味の決め手。独特の風味と旨みのある酸味に、黒胡椒･白胡椒の刺激をプラスすることで、スパイシーでクセになる味わいに仕上げている。

同品を注文した人には、『くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード(全6種)』をランダムでプレゼントする。うち1種はレアカード。カードはランダムで配布する。カードの裏面は、全種類共通で「ごぶごぶラジオ」メンバーの浜田さんのほか、出演メンバーの似顔絵(ライセンス井本さん、どりあんず堤さん･平井さん、サカイストまさよしさん、瀬下豊さん、ゲラゲラ星人さん)が入ったオリジナルのデザインを採用している。

『くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード(全6種)』