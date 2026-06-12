女優木村多江（55）が12日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。演技を支える肉体コントロールを語った。

実は両利きだといい、「書くのは左はあんまりキレイじゃない」としながらも「食べるのはどっちも同じかな。あと、役によって利き手が変わる」という驚きの告白をした。

「きっちりしてる人や計算して生きてるような人の役のときは自然と右手になっていくし、自由奔放な人とか感覚で生きているような人の役をすると左ばっかり動くようになる」と木村。「その役を右利きにするか左利きにするかはもちろん（スタッフと）決めるんですけど、日常生活がちょっと変わってくる」と、普段の生活での利き手が役柄に影響されるという特殊すぎる体質を明かし、MCの博多華丸・大吉は仰天した。

役者の仕事は「感覚が多いほうがいいので」と話し、「7割左手、3割右手を使って、役をやるときにはちょうどいいかなと」と、クリエイティブな自身の仕事に合わせ、利き手の割合を調整しているというプロフェッショナルぶりも打ち明けた。

また、涙の演技について「泣くシーンって映像に映ると一瞬なんですけど、何回も何回も…半日泣いてるとかもある。段々涙枯れて来ちゃうし、感覚がなくなってきて泣けなくなっちゃうので、その前に体をシステム化しとくんですよね」と説明を始めた。

「ここで泣くのが一番お客さんの心にグッとくるっていうタイミングがあって。じゃあどこら辺から横隔膜が揺れてるかな？って。泣く時の体の状況を見て、そうするとここでぴったり涙が落ちるな…って」と泣く時の体のメカニズムを研究。「感情プラス横隔膜を揺らして、ここら辺（胸から顔の辺り）が熱くなって、涙が浮いてくる…みたいなその感覚をシステム化して。何回もそこで泣くようにしたりする」と解説し、「信じられない！」「プロ中のプロ」と華丸、大吉を驚がくさせた。