【訃報】中村玉緒さんが死去、86歳 NHKアーカイブスが出演作を紹介 朝ドラ『べっぴんさん』『すずらん』大河ドラマ『武蔵 MUSASHI』『新・平家物語』…
俳優の中村玉緒さんが9日、肺炎のため亡くなった。86歳。12日、発表された。NHKアーカイブスは12日、公式Xを更新。｢【追悼 中村玉緒さん】｣として同局の出演作を紹介した。
【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿
中村さんが所属する長良プロダクションが文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
この訃報を受け、NHKアーカイブスはXで｢【追悼 中村玉緒さん】｣と書き出し「映画やドラマなどで長年、活躍し、民放のバラエティー番組でも親しまれた俳優の中村玉緒さんが、今月9日、肺炎のため、亡くなりました。86歳でした。NHKアーカイブスでは、中村玉緒さんが出演された作品の一部を動画で紹介しています」と投稿した。
公式サイトでは、中村さんが連続テレビ小説『べっぴんさん』『すずらん』や、大河ドラマ『武蔵 MUSASHI』『新・平家物語』などの作品に出演したことを伝えている。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。
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中村さんが所属する長良プロダクションが文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
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中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。