お笑いコンビ「アンジャッシュ」の児嶋一哉（53）が、金曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。自身の“失言”に慌てる場面があった。

同番組では「華の女子御三家SP」を企画。女子学院高等学校出身のフリーアナウンサー・馬場典子、雙葉学園出身のタレント・高橋真麻、桜蔭高等学校出身として、チームみらい党首・安野貴博参院議員の妻で文芸春秋編集者の黒岩里奈さんをゲストに迎え、“女子校あるある”でトークを展開した。

そして卒業式やバレンタインデーの話題に続き、「共学にはない！女子校文化」と題し「好きな先輩の○○をもらう」というクイズが出されると、児嶋は「当てちゃっていい？」と前置きした。

続けて真顔で「陰毛でしょ？」と答えると、共演者は「えっ…」「どういうこと？」と絶句し、スタジオがとんでもない空気に。

思わぬ反応に慌てた児嶋は「違う違う違う！」となぜか否定し、「好きな人の陰毛をもらって、生徒手帳に入れると運気が上がる、とかってあったの」と怖々説明すると、「ぱーてぃーちゃん」信子は「おまわりさーん！こいつです！」と声を上げて笑わせた。

MCの「ハライチ」澤部佑も「今日でテレビ辞めるの！？怖っ！」とドン引きしたが、フリーアナウンサーの神田愛花は「何県ですか？」と出身を質問。児嶋は「八王子だけど、都市伝説的にあったの」と返しながら、「本当にあったんだって！」と釈明していた。