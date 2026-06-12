俳優の瀬戸朝香さんが6月11日、自身のインスタグラムを更新。レストランで食事を楽しむプライベートショットを公開しました。

【写真を見る】【 瀬戸朝香 】友人と食事するプライベートショットを公開「聞いてもらえるだけでいい そんな時もあるのさ テンキュ！友っ」





瀬戸さんは「“持つべきものは友”」と綴っていることから、写真は友人と食事をした1コマとみられます。









白のトップスに白のパーカーを重ねたカジュアルなコーディネートの瀬戸さんは、レストランのテーブル席に座って、リラックスしたムード。









瀬戸さんは「ご飯食べながら 他愛のない会話 ジョーダン混じりのおバカな会話

近況話 マジトーク」と綴り、友人と食事をしながら様々な会話を楽しんだようです。









中には珍しいメガネ姿で真剣な表情をみせる写真もみられます。









瀬戸さんは「時間が足りないくらい話まくりたい時もあれば おバカなトークだけで終わる時もある」「聞いてもらえるだけでいい そんな時もあるのさ テンキュ！友っ」と、友人への感謝の言葉で締めくくりました。









【担当：芸能情報ステーション】