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俳優の瀬戸朝香さんが6月11日、自身のインスタグラムを更新。レストランで食事を楽しむプライベートショットを公開しました。

【写真を見る】【 瀬戸朝香 】友人と食事するプライベートショットを公開「聞いてもらえるだけでいい　そんな時もあるのさ　テンキュ！友っ」



瀬戸さんは「“持つべきものは友”」と綴っていることから、写真は友人と食事をした1コマとみられます。

 



白のトップスに白のパーカーを重ねたカジュアルなコーディネートの瀬戸さんは、レストランのテーブル席に座って、リラックスしたムード。

 



瀬戸さんは「ご飯食べながら　他愛のない会話　ジョーダン混じりのおバカな会話
　近況話　マジトーク」と綴り、友人と食事をしながら様々な会話を楽しんだようです。

 



中には珍しいメガネ姿で真剣な表情をみせる写真もみられます。

 



瀬戸さんは「時間が足りないくらい話まくりたい時もあれば　おバカなトークだけで終わる時もある」「聞いてもらえるだけでいい　そんな時もあるのさ　テンキュ！友っ」と、友人への感謝の言葉で締めくくりました。

 



【担当：芸能情報ステーション】