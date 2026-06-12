タレントの堀ちえみが11日、自身のアメブロを更新。推しで次世代ボーイズグループ「ROIROM（ロイロム）」と遭遇したことを報告した。

【映像】堀ちえみ（59）、ピンク髪の“印象ガラリ”な最新ショット

前日に訪れた豊川稲荷の駐車場で「ナント!!!推しと遭遇」と報告した堀。「歌唱力も素晴らしく、ダンスも素敵で、そして美しい」と絶賛するROIROMに偶然会ったことを明かし、家で動画をよく見ている影響で詳しくなっていたという夫が、自ら話しかけにいったというエピソードをつづった。

長年芸能界で活動している堀だが、この時ばかりは「我を忘れて昇天！カッコ良すぎる!!!」と大興奮。「実際見るとその何十倍も素敵です」と生で見る彼らの魅力を熱弁し、夫も交えた記念の集合ショットを複数枚公開した。

最後に、「ROIROMさん、頑張ってくださいね!!!」とエールを送り、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「話題になった2人ですね」「カッコいいですよねぇ 逢えて羨ましいぃ」「良かったですね!!」などのコメントが寄せられた。