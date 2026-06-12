ENHYPENが、日本デジタルシングル「We'll Be Fine」を6月29日にリリースする。

（関連：【画像あり】ENHYPEN、夏らしい水色の背景にENCHINが描かれた「We'll Be Fine」ジャケット写真）

本楽曲は、心の通じ合う仲間たちとの新たな旅立ちとなる旅行で感じる胸の高鳴りと、心地よい緊張感を描いた一曲。公開されたデジタルカバーは、夏らしい水色の背景に、ENHYPENの公式キャラクター ENCHINが描かれている。

ENCHINは、ファンの日常に幸運と癒やしを届ける“ENGENE（ファンダム名）の友達（韓国語でチング）”を意味する名前で、人々に笑顔が必要な時に現れ、幸せを届けるのが特徴だ。ENHYPENのメンバーたちが名前から外見、好み、能力などの細部に至るまで積極的に意見を出し合い、それぞれの個性が込められている。

また、ENHYPENは所属レーベルのBELIFT LABを通して「この楽曲とENCHINを通して、日本にいるENGENE（ファンダム名）の皆さんに僕たちを近くに感じていただけると嬉しい。楽曲を聴きながら、たくさんの楽しい思い出を作ってほしい。」と伝えた。

（文＝リアルサウンド編集部）