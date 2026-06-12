女優中村玉緒（本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが、9日に肺炎のため亡くなった。86歳。所属事務所が発表した。

中村さんは、23年2月に仕事先の名古屋で誤って転倒したため緊急搬送されていた。所属事務所は当時、背骨の圧迫骨折と診断され、年齢的にも1人で日常生活を送ることが困難なため、都内の介護施設で療養生活を送っているとしていた。

中村さんの名前を冠したTBS系の名物特番「さんま・玉緒 あんたの夢をかなえたろか 30周年SP」は昨年8月11日に放送。番組MCを務める明石家さんまは中村さんの欠席に触れなかった。昨年1月の「さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろか 30周年SP」も2年連続で欠席。23年の出演が最後となっていた。同番組には新調した着物姿で出演していた。

同番組は95年正月から、明石家さんまと中村のタッグで放送されている名物バラエティー番組。全国各地でインタビューを行い、さまざまな人の夢を尋ねていく。そして、その夢をかなえるお手伝いをする。

◆中村玉緒（なかむら・たまお）本名奥村玉緒。1939年（昭14）7月12日、京都生まれ。01年から京都市特別観光大使を務め、11年から、「京都名誉観光大使」に就任。血液型O。