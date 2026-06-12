巨人・坂本勇人内野手が１２日、セ・リーグ５月度の「スカパー！サヨナラ賞」を受賞した。５月１３日の広島戦（福井）で延長１２回１死一、二塁で左翼席へ逆転サヨナラ弾を放った。通算３００号のメモリアル弾でもあった。自身５度目の選出となり「５度目と聞いて正直びっくりしています。ファンの方が選んでくれた賞。本当に記念に残る一本を打てて素直に嬉しいです」と声を弾ませた。

同戦では１０回の好機で代打で出塁するも三振に倒れていた。「チームメートがもう１打席いい場面でつないで回してくれた。なんとか打ちたいという気持ちと、やっぱり福井のファンの方が本当に遅くまでほとんど帰らずに見てくれていたので、なんとかその気持ちに応えたかった。期待に応えられてよかったなと思います」と振り返った。

今季はここまでリーグ首位につける。「負けていてもそこから、ひっくり返す力が今のチームにある」とナインの力を信じる背番号６。自身も「またああいう場面でもしかしたら回ってくるかもしれないですし、回ってきた時は、またいいヒットだったり、打てるように頑張ります」と力を込めた。