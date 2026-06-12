◇MLB ドジャース8-6パイレーツ(日本時間12日、PNCパーク)

この日、1番指名打者で出場したドジャースの大谷翔平選手が2戦連発の13号ソロ本塁打を放ちました。

両チーム無得点で迎えた3回、フルカウントから大谷選手が放った打球は、打球速度107.7マイル(約173キロ)、飛距離391フィート(約119メートル)で右中間へ飛び込み、前日の二刀流出場で記録した12号と2試合連続本塁打で先制点をもたらしました。

この本塁打を皮切りに、カイル・タッカー選手にレフトへの2点タイムリーが飛び出すなどドジャースはこの回3得点。さらに4回にも大谷選手がライトへ安打を放つと、打線がつながり2得点を挙げパイレーツを引き離します。5回にホームラン含む5連続安打を浴び4点を奪われますが、7回8回と得点を重ね、逃げ切ったドジャースが勝利しました。

大谷選手は7回に第5打席を迎えるところで代打が送られ途中交代となりましたが、2四球2安打で全打席で出塁し、打率.305と再び3割台に戻しています。その後球団より「左膝の炎症のため」と発表がありました。