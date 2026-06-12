「怖かった。警察なのに」年下上司が弱さを見せ…主人公の不器用な励ましに「こっちのバディもかわいい」＜未解決の女＞

6年ぶりに再始動した人気ドラマシリーズ『未解決の女 警視庁文書捜査官』。Season３では警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、係長となったエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査してきた。

6月11日（木）に放送されたSeason３の最終話では、日名子が捜査中に容疑者から襲われて意識を失ってしまった。病院に運ばれた日名子が「怖かった」と弱い部分を見せると、理沙は不器用ながらも彼女を励まし…。

これまでの積み重ねの集大成のようなバディの絆が描かれた。

【映像】泣きじゃくる日名子を励ます理沙

◆「いいの。いいのよ」

最終話では、6係宛てに“善良な市民”を名乗る謎の人物（杉本哲太）から、再び未解決事件の捜査を依頼する手紙が届いた。

その内容は「絵画講座に通っていた食堂の店員・広橋芳乃（大原優乃）が、行方不明になっている未解決事件を捜査してほしい」というもの。さらに手紙には「芳乃が絵画講座の講師・大倉英行（福山翔大）によって殺害された可能性がある」と綴られており、“湖の風景画”を撮影した写真が添えられていた。

そしてこの事件の捜査を始めた6係は、大倉の居住地と思われる場所を突き止める。

しかし、日名子が大倉と接触すると、彼は襲いかかってきた。日名子はすぐに反撃しようとするも、その瞬間、自分たちの方に向かってくる謎の男に気をとられ、大倉にスパナのようなもので殴られ、そのまま気を失ってしまった。

その後、日名子は病院に運ばれ事なきを得る。

すると普段は年下ながら係長として気丈に振る舞っている日名子が、理沙と2人きりになった途端「怖かった。警察なのに…係長なのに…」と声を震わせた。

理沙は日名子を励ますよう背中に手を伸ばしかけるも、その不器用な性格から止まってしまう。

すると次の瞬間、日名子から抱きつかれ、困惑した表情を浮かべる理沙。しかし「ごめんなさい」と泣きじゃくる日名子を見ると、理沙は今度こそ彼女の背中を擦り、「いいの。いいのよ」と優しく励ました。

Season３で築き上げてきた理沙と日名子の絆の集大成のようなワンシーンに、SNS上の視聴者からは「こっちのバディもかわいくなってきた」「関係性が見えて良い」「鳴海さんお母さんみたいになってる」といったコメントが寄せられていた。