株式会社ケンコー・トキナーは、ライカLマウント用の交換レンズ「LK SAMYANG AF 14-24mm F2.8 L」を6月19日（金）に発売する。価格はオープンで、想定販売価格は16万9,800円。

35mmフルサイズに対応する大口径超広角ズームレンズ。Schneider-Kreuznach（シュナイダー・クロイツナッハ）との協業による製品で、ソニーEマウント用に続き、新たにLマウント用が追加された。

本体重量をズーム全域F2.8の超広角ズームレンズとしては軽量な、441gに抑えている。

レンズ構成は非球面レンズ3枚、高屈折率レンズ5枚、EDガラス3枚を含む11群15枚。開放F2.8から画面周辺までシャープな描写と、色収差を抑えたクリアな像を実現したという。

AF駆動にはリニアステッピングモーターを採用し、静音かつ高速なピント合わせが可能としている。

最短撮影距離はズーム全域で0.18m、最大撮影倍率は0.26倍となっており、近接撮影にも対応する。

超広角ズームレンズながら、前面に77mm径の丸型フィルターを装着できる。

作例対応マウント：L（フルサイズ対応） レンズ構成：11群15枚 最短撮影距離：0.18m 最大撮影倍率：0.26倍 フィルター径：Φ77mm 重量：441g 想定販売価格：169,800円