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アンカーは、「Anker Nano Charging Station」を15％オフの8,490円（税込）で販売しています。

Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ホワイト Anker \8,490 （2026/06/11 17:44時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

最大100W出力＆7台同時充電！ ケーブルのゴチャつきを解消する万能タップ

↑ アンカーの「Anker Nano Charging Station」。

Anker Nano Charging Stationは、巻取り式のUSB-Cケーブルを2本内蔵した電源タップ。使いたい時だけケーブルを最大約70cmまで引き出して使用でき、使い終わったら簡単に本体へ収納できます。内蔵のケーブルは、約18,000回以上の巻取りや折り曲げに耐える高耐久設計となっているため、長く安心して使えるのもうれしいポイントです。

コンパクトなボディながら、充実した接続ポートを備えているのも特徴。前面のディスプレイ横にはUSB-CポートとUSB-Aポートを1つずつ搭載し、本体背面にはAC差込口を3つ配置しています。内蔵の巻取り式ケーブルと合わせれば、これ1台で最大7台の機器へ同時に充電・給電が可能です。

1ポート利用時であれば最大100Wの出力に対応しているため、スマートフォンはもちろん、MacBook ProなどのノートPCへの急速充電にもしっかり活躍します。

自宅のテレワーク環境や、ベッドサイドの充電スペースを整えたい方にぴったりなアイテム。利便性を大きく高めてくれる頼れる充電ステーションを、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

充電ステーションでデスクをすっきりさせませんか？

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