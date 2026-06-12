女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんが肺炎のため９日に亡くなった。８６歳だった。１２日に所属事務所の長良プロダクションが公表した。１１日に死去が発表された元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さん（享年７６）に続く連日のスターの訃報に、ネットは悲しみに包まれた。

お茶の間のスターがまた一人、この世を去った。明るい笑い声とキャラクターで人気だった玉緒さん。転機になったのは９０年代のフジテレビ系「さんまのまんま」への出演だった。初めてのバラエティー番組で、左手小指に巻いたバンソウコウを取り忘れたまま収録。明石家さんまに突っ込まれ、思わず「ウハハー！！」と素が出てしまい、さんまも爆笑。以来バラエティーでの出番が急増し、食品メーカー「マロニー」のＣＭなどでさらに知名度も広がった。女優としては主に大映映画の名脇役として活躍。１９９０年代から天然キャラでバラエティー番組でブレイク。私生活でもたばこ、パチンコを楽しむなど飾らない性格で知られた。

１１日には、ガッツ石松さんが亡くなったことが発表された。玉緒さんと同じく肺炎だった。ガッツさんは７４年、代名詞となる「幻の右」で王者ロドルフォ・ゴンサレス（メキシコ）を８回ＫＯで下し、ＷＢＣ世界ライト級王座を獲得。日本人初のライト級世界王者となり、５度の防衛に成功。７８年に引退した。その後はタレントに転身し、天然キャラを生かしてバラエティー番組などで活躍。決めぜりふの「ＯＫ牧場」は流行語にもなった。また俳優としては、テレビドラマ「北の国から」「おしん」、映画「太陽の帝国」「ブラック・レイン」など多数出演した。

ネットは「ガッツ石松さんに続いて中村玉緒さんも...」「中村玉緒さんも…昨日のガッツさん訃報に続き…子どもの頃からテレビで親しんでいた人達が次々と」「長年テレビで見てきた方なので寂しいです」「ガッツさんも、中村玉緒さんも、肺炎…。お二人とも、楽しい方の印象しかない…」「『昭和』が消えて行く」とショックを受けた。