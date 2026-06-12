プロボクシングのライト級（６１・２キロ以下）で日本人初の世界王者となり、タレントや俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日、肺炎のために都内の病院で死去していたことが１１日に判明したが、そのニュースは世界中を駆け巡った。

英大衆紙「ＴＨＥ ＳＵＮ」は「ガッツ石松さん、７６歳で死去、病死の元世界王者に追悼の言葉が殺到」などと報じた。

米国で最も権威のある専門メディア「ＴＨＥ ＲＩＮＧ」はガッツさんを「日本ボクシング界のレジェンド」とし、死去のニュースを詳報。「石松さんは１９４９年６月５日、日本の首都圏にある栃木県で生まれた」「貧しい家庭で田舎育ち。子供の頃はボクシングが好きではなく、プロ野球選手になることを夢見ていた」「彼はアマチュア時代は一度も試合をせず、１７歳だった１９６６年秋にプロに転向した」などのキャリアのほか、「ガッツ石松」というリングネームの命名についても触れ「イシマツは江戸時代の有名な『森の石松』から取った。日本の文化では、彼はしばしば騎士道精神にあふれた『ロビン・フッド』のような人物としてロマンチックに描かれている」などと説明。名声を汚したくない彼は、より勇敢なボクサーへと変ぼうを遂げ、世界切符を手にしたことなどに触れ、２度目の世界挑戦では“石の拳”ロベルト・デュラン（パナマ）と対戦したことや世界王座奪取について説明。現役後には俳優に転身したことなどが書かれた。