女優の貫地谷しほりが、ダウンタウン浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うＭＢＳテレビ「ごぶごぶ」（土曜・後１時５４分）後編が１３日に放送される。

大阪に何度も来ているが“大阪らしい”ものを意外と食べていないという貫地谷のために、谷町四丁目の朝ドラ俳優御用達のお好み焼き店に向かう。ここでも、名物のお好み焼きをかけて【ごぶクジ】に挑戦。「（結果によっては）一生恨むか、キレて帰るか」と話す浜田に、貫地谷は「キレて帰ったことありますか？」とド直球質問を投げ込む。浜田は「打ち合わせと違うよね、もう一回やり直しましょうねって言って帰ったことはあります」と衝撃エピソードをあっさり披露する。

ラストの朝ドラ俳優行きつけスポットは、朝ドラ撮影当時に貫地谷が一度しか行けなかった念願のお店。「ちりとてちん」で貫地谷の父親役を演じた松重豊も通うお店で、朝ドラ撮影当時は「食べに行く人〜？」という声が毎日のように飛び交っていたという。そんな念願のお店が作るオリジナル名物を巡り、運命の【ごぶクジ】を実施。貫地谷のクジ運やいかに。