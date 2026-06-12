街中のあちこちで見られる車道と歩道の段差を解消するプレートやスロープ。実は法律違反になる可能性が高いという。

1日に千葉県船橋市がX（旧Twitter）の公式アカウントで「道路に物を置かないで 乗り上げブロックなどを道路上にみだりに置くことは、法律で禁じられています」と呼びかけたところ、多数の声が寄せられ話題になった。その中には「行政が段差をなくす努力をすれば解決しますよ」「普通にホームセンターで売ってるのもよくないと思う」など様々な意見があった。

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また、多くの自治体のホームページでも「道路上に段差解消ブロック等は置かないでください」といった呼びかけがされている。

段差解消プレートなどを道路上に置くことは道路法43条で禁止されており、違反者には1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金が科される可能性がある。その背景には、歩行者や自転車、バイクの転倒事故につながる懸念や、雨水の流れをせき止め道路冠水の原因になる恐れがあるという。

1999年には、大阪府堺市で原付バイクの大学生が段差解消プレートに乗り上げて転倒し、後続車にはねられて死亡した事故が発生。プレートを設置していた飲食店経営者が道路交通法違反容疑で書類送検、略式起訴された事例がある。

段差を解消するには事前に市などの許可を得たうえで、歩道や縁石の切り下げ工事が必要。ただし、費用は自己負担で、通常の個人宅の場合、30万～70万円が目安。そのため、なかなか手を出しにくいのが現状だ。

普段、当たり前に見かける段差解消プレートが“違法”と知らない人は多いと思われる。今後、さらに行政がアナウンスしていくことが重要だろう。また、切り下げ工事費用の補助もできればやってほしいところだ。