今年5月に現役を引退した元Jリーガーの山田直輝氏（35）が12日にDAZNで生配信されたサッカーのW杯北中米大会1次リーグA組の韓国―チェコ戦の解説を務めた。試合後に元チームメートでもあるMF遠藤航（33＝リバプール）の代表離脱について言及した。

日本サッカー協会(JFA)は同日、W杯北中米大会に臨む日本代表から主将のMF遠藤が負傷のため離脱すると発表。日本協会の山本昌邦技術委員長は「遠藤航選手がチームを離れました。メディカルスタッフの報告を受けて監督が最終判断しました。本人が一番悔しいと思う。私も悔しい」と、涙ながらに経緯を説明した。2月に負傷した左足の甲の状態が再び悪化したという。遠藤はチームに残らず、このまま離脱する。

そして遠藤は自身のXで「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします。なので、これからは1人のファンとして日本代表を応援していきます」と日本代表からの引退を表明した。

この日が解説デビューとなった山田氏は、試合後に「ケガだけ気持ちだけではどうしようもない。これだけ大ケガした僕でさえ、かける言葉が見つからない」と遠藤に寄り添った。

「彼は強い人間なので、作り上げた日本を全力で応援してくれると思います」と言及した。

山田氏と遠藤は15年〜17年の2年間、湘南ベルマーレでチームメートだった。