お笑いタレントみなみかわ（43）が11日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。仕事を断らない芸人について説明した。

番組のテーマは「どんな仕事も断らないと思われてそう芸人〜We are 働きアリ〜」。

蛍原徹（58）から「We are 働きアリ」のサブタイトルについて聞かれ、みなみかわは「我々は仕事断りませんから、制作陣からしたら都合の良い愛人であり、女王アリにいわゆる貢ぎ物をする働きアリであるという（意味）」と語った。

お見送り芸人しんいちは、蛍原を指して「女王アリ側です」と例えた。

みなみかわは、蛍原側に見届け人に座るバイきんぐ小峠英二（50）に「（女王アリ側に）行ってしまったんでね」とイジった。

小峠は「俺はいつでも…腕の1本や2本ささげる自信あるよ」と返すも、三四郎の小宮から「思ってないからなんか…」と小峠のたどたどしい返しを指摘した。

みなみかわも加勢し「昔やったらもっとスラスラ言ってた」とイジった。

「どんな仕事も断らないと思われてそう芸人」はほかにもきしたかの高野正成、鬼越トマホーク、カカロニ栗谷、ちゃんぴおんず日本一おもしろい大崎が出演した。