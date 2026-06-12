「木挽BLUE」ハイボール缶 宮崎県特産日向夏使用の新商品 雲海酒造

雲海酒造は6月15日から本格芋焼酎「木挽BLUE」ハイボール缶の新たな柑橘シリーズとなる「木挽BLUEハイボール〈日向夏〉」（350㎖）を発売。6月中旬以降、「木挽BLUEハイボール」「同〈へべす〉」のパッケージデザインを新パッケージに順次切り替える。

今回新発売する「木挽BLUEハイボール〈日向夏〉」は宮崎県特産の柑橘果実の日向夏を使用。アルコール度数5％の本格焼酎ハイボールに仕上げている。「木挽BLUE」のソーダ割りの爽快感と宮崎県日向夏ならではの爽やかな香り、すっきりとしたほのかな甘みが楽しめる「糖質ゼロ、プリン体ゼロ、甘味料ゼロ」にこだわった健康志向のハイボールとなっている。

一方、今回の新パッケージデザインは「木挽BLUE」のハイボールと一目で分かるように缶の中央に商品パッケージと同様の青い海の世界観を表現し木挽のブランドロゴを大きく配置。さらに本格芋焼酎使用を缶上部に表記し、アルコール度数が分かりやすいように缶中央に大きく配置した。「木挽BLUEハイボール〈へべす〉」ではイラストの果実感をより強調すべく、フレッシュな味わいが感じ取れるデザインにしている。

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