電響社は、マクセルブランドのビューティーシリーズ『Angelique（アンジェリーク）』より、スピードブロードライヤー「MXDR-S1000A」を6月下旬に発売することを発表した。

【画像あり】スティック型で疲れにくい設計に 商品外観・機能一覧

「MXDR-S1000A」は、Angeliqueシリーズ最大となる風速33m/sと、シリーズ最軽量となる本体質量約260gを実現したスティック型ヘアドライヤー。プラズマイオンを搭載し、温度・風速・モードを組み合わせた全21通りの設定により、毎日のヘアケアをサポートする。

風を生み出すのはブラシレスDC（BLDC）モーター。シリーズ最大となる風速33m/sのパワフルな風で、髪の根元からしっかり乾かす。シンプルで洗練されたスティック型のフォルムは、シリーズ最軽量となる約260gを実現。持ち手と吹出口の距離が短く、腕を大きく伸ばさずに使えるため、長時間のドライでも疲れにくい設計となっている。

付属のブローブラシアタッチメントを装着することで、速乾ブラシとドライヤーの役割を1台で実現。髪をとかしながらブローが行えるうえ、髪が濡れた状態からクセを伸ばすことで、通常のハンドブローよりもなめらかな“ツヤ髪”に仕上がりやすくなる。アタッチメントはマグネット式で着脱も簡単だ。

また、自動で温風と冷風が切り替わるAUTOモードを搭載し、髪への熱ダメージを軽減。プラスとマイナス両方のイオンを放出するプラズマイオンにより、乾燥による静電気を抑え、まとまりのある仕上がりに導く。3つのモード（Hot/Cool/Auto）、3段階の温度調整、3段階の風速調整を自由に組み合わせることで、髪の状態や季節に合わせた全21通りの設定が可能となっている。

スリムな形状は省スペースでの収納が可能で、付属の収納バンドを使えば電源コードごとまとめて壁掛け収納にも対応する。専用のポーチも付属し、旅行やスポーツ施設への携帯にも便利だ。カラーは清潔感のあるホワイトと、シャープで落ち着いた印象のグレーの2色展開。消費電力は750Wに抑えられた省エネ設計となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）