上田＆渡辺と同僚の韓国代表MFが魅せた！ チェコ相手に奪った技術が光る一発「フェイントうますぎ」「見事だった」【Ｗ杯】
北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕。韓国代表は、グループＡの初戦でチェコ代表とグアダラハラ・スタジアムで対戦した。
59分にロングスローから先制を許した韓国だが、67分に同点弾を奪う。決めたのは、ファン・インボムだ。
イ・ガンインのスルーパスに反応すると、巧みなキックフェイントでブロックに入った相手をかわし、右足でゴールに流し込んだ。
フェイエノールトで上田綺世や渡辺剛と同僚の25歳が、卓越した技術を披露。SNS上では「冷静すぎる」「切り返しうま」「フェイントうますぎ」「この落ち着きはなに!?」「見事だった」「やばいゴール」などの声が上がった。
ファン・インボムの得点で追いついた韓国は、80分にオ・ヒョンギュのゴールで逆転に成功。そのまま２−１で勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「冷静すぎる」ファン・インボムの華麗な一撃
59分にロングスローから先制を許した韓国だが、67分に同点弾を奪う。決めたのは、ファン・インボムだ。
イ・ガンインのスルーパスに反応すると、巧みなキックフェイントでブロックに入った相手をかわし、右足でゴールに流し込んだ。
フェイエノールトで上田綺世や渡辺剛と同僚の25歳が、卓越した技術を披露。SNS上では「冷静すぎる」「切り返しうま」「フェイントうますぎ」「この落ち着きはなに!?」「見事だった」「やばいゴール」などの声が上がった。
ファン・インボムの得点で追いついた韓国は、80分にオ・ヒョンギュのゴールで逆転に成功。そのまま２−１で勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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