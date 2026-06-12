飲食チェーン「PRONTO（プロント）」や「E PRONTO（エ プロント）」などを展開するプロントコーポレーションは、「和カフェ Tsumugi（以下、ツムギ）」において、6月25日から「天然水の削り氷 国産生メロン」や「鰻玉茶漬け膳〜ほうじ茶香る鯛出汁〜」を含む夏季限定メニューを発売する。



「天然水の削り氷 国産生メロン」

「天然水の削り氷 国産生メロン」は、全国有数の花こう岩地帯の天然水から作られた高純度な氷を、極薄に削ることで生まれる“ふわふわ”食感が人気のツムギの削り氷。メロンみるくソースをかけ、たっぷりのフレッシュな青肉メロンの果肉をトッピングしている。中にはカスタードクリームとシナモン風味のクッキーをしのばせ、食べ進めるごとに食感と味わいが変化する一品となっている。好みに合わせて、メロンみるくソースの追加も可能（＋110円）。



「天然水の削り氷 マンゴーココナッツみるく」

「天然水の削り氷 マンゴーココナッツみるく」は、天然水の削り氷にココナッツみるくソースとマンゴーみるくソースをかけ、マンゴーの果肉、ホイップ、モナカをトッピングした。氷のふわふわと、モナカのサクサクとした食感の違いがアクセントとなっている。好みに合わせて、ココナッツみるくソースやマンゴーみるくソースの追加も可能となっている（＋110円）。



「マンゴーパッションの和紅茶」

「マンゴーパッションの和紅茶」は、南国を思わせるマンゴージュースとパッションフルーツを組み合わせた、後味のすっきりとした和紅茶。マンゴーの果肉とともに、華やかで爽やかな味わいが広がる。



「柚子とミントのグリーンティーソーダ」

「柚子とミントのグリーンティーソーダ」は、やさしい甘みのゆず茶に、爽やかなミントを添えたグリーンティーソーダ。柚子とミントのソーダをベースにご提供し、別添えのお茶ソースを消費者自身で注いで仕上げてもらう。色合いがグリーンへと変化する、美しい見た目の演出もあわせて楽しんでほしいとのこと。なお、テイクアウトの場合は、店内で仕上げた状態で渡す



「鰻玉茶漬け膳〜ほうじ茶香る鯛出汁〜」

「鰻玉茶漬け膳〜ほうじ茶香る鯛出汁〜」は、炭火でふっくらと焼き上げた鰻の蒲焼と玉子に、三種の薬味を添えて提供する。まずは「タレ」と好みで「粉山椒」をかけて堪能してほしいとのこと。続いて、摘みたての生海苔を原藻のまま乾燥・焼き上げることで、素材本来の旨味と栄養を閉じ込めた「ばら干し海苔」を乗せ、ほうじ茶鯛出汁を注ぎ、お茶漬けとして楽しんでほしいという。

「和カフェTsumugi（ツムギ）」は、和のモチーフや色（藍色）を取り入れた居心地のよい空間と、和テイストのドリンクやごはん・スイーツなどを取り揃えた、新しいスタイルの和カフェ。創業160年の歴史をもつ大阪の老舗茶屋の日本茶を提供している。「築地本願寺カフェ Tsumugi「や「和カフェ Tsumugi 鎌倉店」など、関東エリアを中心に全国で20店舗を展開している（6月現在）。

［小売価格］

天然水の削り氷 国産生メロン 普通盛：2035円〜

天然水の削り氷 マンゴーココナッツみるく 普通盛：1650円〜／小盛：1320円〜

マンゴーパッションの和紅茶：825円〜

柚子とミントのグリーンティーソーダ：825円〜

鰻玉茶漬け膳〜ほうじ茶香る鯛出汁〜：2310円〜

（すべて税込）

※有明ガーデン店、近鉄あべのハルカス店、鎌倉店、築地本願寺カフェでは小売価格が異なる

※はなれ月島では、天然水の削り氷（国産生メロンおよびマンゴーココナッツみるく）の販売がない

※鎌倉店では、鰻玉茶漬け膳〜ほうじ茶香る鯛出汁〜の販売がない

［発売日］6月25日（木）

和カフェ Tsumugi＝https://www.cafe-tsumugi.jp

プロントコーポレーション＝https://www.pronto.co.jp/company/