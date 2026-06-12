ヒルトン横浜は、桃のみずみずしさを存分に味わう、夏限定のアフタヌーンティー「桃のサマーアフタヌーンティー」を7月1日〜8月31日まで提供する。同ホテルでは100％自家製にこだわったスイーツで、その時季ならではの旬のフルーツを使用することはもちろん、素材選びから見た目の美しさに至るまで、季節を感じられる内容を追求している。

今回の主役は、果汁あふれる旬の桃。みずみずしい果肉をたっぷりと使用したスイーツを取り揃え、ひと口ごとに爽やかな甘みと香りが広がる。おすすめは、ピンクが特徴的なティースタンドでひときわ輝く「桃のムラングシャンティ」。華やかな見た目で、中央の桃のコンポートがパールのように輝きを放つ。メレンゲと滑らかなマスカルポーネクリームそして桃の絶妙なマリアージュを楽しめる逸品だとか。さらに、タルトとパイは桃を型どり、見た目も桃尽くしの世界観を演出することにこだわった。暑さが増すこの時期に桃スイーツと優雅なティータイムを楽しんでほしいという。





「ピーチメルバのパフェ」は、グラスの底には甘酸っぱいラズベリーソースを忍ばせ、炭酸のゼリーと苺風味のエスプーマを重ねることで、軽やかでやさしい甘さのベースを作り上げた。その上に、みずみずしい桃を贅沢にごろりと盛り付け、仕上げにバニラアイスとラズベリーソースを合わせた「ピーチメルバ」をアレンジした一品となっている。





スペシャリティレストランのシェフが手掛けるこだわりのセイボリーも、夏の食材を取り入れた内容へと一新。今回の注目メニューは、トマトや大葉オクラを使用した「冷製カッペリーニ」。彩り豊かな夏野菜に海老やイクラなどのシーフードを加え、涼やかな喉越しのそうめんを想起させる一皿に仕上げた。そして貝の出汁で丁寧に下味を付けたカッペリーニに、下層のトマトソースを絡めることで、それぞれの素材の旨味が重なり合い、奥行きのある味わいを楽しめる。暑さが増すこれからの季節にぴったりなセイボリーをぜひ堪能してほしい考え。

「HARNEY＆SONS（ハーニー＆サンズ）」は、1983年にニューヨーク郊外で誕生したプレミアムティーブランド。現在では、世界53ヵ国以上で愛されている。ヒルトン横浜では開業時からHARNEY＆SONSの紅茶を全レストランで提供しており、「おいしい紅茶の店」としても認定をされた。

アフタヌーンティーでは、紅茶のワゴンサービスを用意している。季節ごとに変わるシーズナルセレクションの中から、スタッフおすすめのフレーバーを試してもらうのはもちろん、消費者自身の好みに合わせて時間の許す限り好きなだけ楽しめる。香りや味わいの違いをゆったりと堪能しながら、紅茶そのものの魅⼒を存分に味わう特別なティータイムを過ごしてほしい考え。

［「桃のサマーアフタヌーンティー」概要］

場所：Bar＆Lounge Melody ロビー階

期間：7月1日（水）〜8月31日（月）

時間：平日 13:00／13:30／14:00（2時間制） 土日祝日 13:00／13:30（2時間制）

価格：7000円（1名あたり）（税・サービス料込）

ヒルトン横浜＝https://hiltonyokohama.jp