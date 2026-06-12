

「お菓子工場」パビリオン イメージ

森永製菓は、KCJ GROUPが企画・運営するこどもの職業・社会体験施設「キッザニア東京」に出展している、オリジナル「ハイチュウ」の製造が体験できる「お菓子工場」パビリオンを、7月14日第2部（16時〜）にリニューアルオープンする。

キッザニアは、子ども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学べる職業・社会体験施設。実社会の約2／3サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並び、さまざまな仕事やサービスを体験できる。同社は2006年の「キッザニア東京」オープン時から、「お菓子工場」パビリオンを出展している。約20年間、子ども達が慣れ親しんだ同パビリオンでの「ハイチュウ」を作る体験に、新たな要素として商品の開発ヒストリーの学びが加わる。あわせてパビリオンの外観・内装、および製造するお菓子のフレーバー、パッケージデザインも一新する。フレーバーはリニューアルオープンから約2ヵ月間は期間限定で「ブルーラズベリー」、その後「グレープ」に変わる。



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同パビリオンで、子ども達は「お菓子工場スタッフ」として、「ハイチュウ」についての歴史や知識を学んだ後、手作業と機械を使って、うずまき模様のオリジナル「ハイチュウ」を作る。異物混入のチェックも行い、食の安全についても学ぶ。最後に、完成したお菓子を自分の名前が入ったオリジナルパッケージに入れ、持ち帰ることができる。

同社はこの「お菓子工場」での製造体験を通じ、五感を使ってお菓子がもたらす価値やものづくりの工夫を体験してもらうとともに、食品衛生やルール・マナーへの理解を深め、子どもたちの自立性と社会性を養うことを目指している。引き続き、世代を超えて親しまれる身近な「食」を通じて、次世代を担う子どもたちの育成に貢献していく考え。

KCJ GROUPは、3歳から15歳までのこども達の職業・社会体験施設「キッザニア東京（2006年10月開業）」「キッザニア甲子園（2009年3月開業）」「キッザニア福岡（2022年7月開業）」の企画・運営をしている。キッザニアは、実社会の約2／3サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並び、さまざまな仕事やサービスを体験できる。キッザニアのコンセプトは、「エデュケーション（学び）」と「エンターテインメント（楽しさ）」を合わせた「エデュテインメント」。子ども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学べる「子どもが主役の街」となっている。

［キッザニア東京「お菓子工場」パビリオンの概要］

パビリオン名：お菓子工場

リニューアルオープン日：7月14日（火）第2部

体験内容：オリジナルお菓子の製造、包装など

所要時間：〜35分

所在地：東京都江東区豊洲2−4−9 アーバンドック ららぽーと豊洲1 ノースポート3F

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp

KCJ GROUP＝https://www.kidzania.jp/corporate