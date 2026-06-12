シャープは、ステーションタイプのコードレススティック掃除機「RACTIVE Air STATION（ラクティブ エア ステーション）」の新製品2機種を発売する。今回新たに、薄型スリム設計の＜EC−CR1＞が登場する。



＜EC−CR1ｰW（ホワイト系）／ −H（グレー系）＞

＜EC−CR1＞は、ステーション部分の奥行きを同社従来機比（2025年度モデル＜EC−WR2＞との比較。奥行：＜EC−CR1＞154mm、＜EC−WR2＞289mm／設置面積：＜EC−CR1＞約462cm2、＜EC−WR2＞約639cm2）約47％、設置面積を約28％削減。薄型スリム設計を実現した。また、スティック部分は軽量かつストレートな形状で、ヘッドを縦に回転させてもヘッドの奥行きに収まる細さのため、家具の細いすき間なども掃除しやすくなった。掃除機をステーションに収納した際の前面をフラットにし、垂直水平なフォルムにすることで家具と調和しやすく、リビングなど生活動線上に置いたときの圧迫感も抑えた。



＜EC−WR2＞

＜EC−XR3＞は、パワフルな吸引力と「RACTIVE Air」シリーズ史上最小の運転音55dB（JEMA自主基準（HD−10）によって測定。「RACTIVE Air」シリーズ従来機種の「強モード」と＜EC−XR3＞の「強モード」との運転音の比較。2025年度モデル＜EC−XR2＞も同様に55dB）を両立。さらに、自動ごみ収集時も運転音を抑えるため、早朝や夜間など、配慮が必要な時間帯でも気にせず掃除できる。

両機種ともに、高いごみ取り性能を追求した新開発の「極吸（ごくすい）ヘッド」を搭載。ヘッドの両端までごみを吸い取れる構造なので、壁際も効率よく掃除できる。ブラシは、毛の密度を高めるとともに毛並みを寝かせることで、髪の毛などがからまりにくくなった。加えて、従来機に比べて吸引部の開口を広げたことで、微細なごみから大きなごみまでしっかりと吸い取れる。

主な特長は、ステーション部分の奥行きを当社従来機比約47％、設置面積を約28％削減した薄型スリム設計＜EC−CR1＞となっている。パワフルな吸引力と「RACTIVE Air」シリーズ史上最小の運転音55dBを両立した。自動ごみ収集時も運転音を抑制＜EC−XR3＞している。高いごみ取り性能を追求した新開発の「極吸ヘッド」を搭載した。

［小売価格］オープン価格

［発売日］8月6日（木）

シャープ＝https://jp.sharp