きょう12日（金）午前は晴れている東京都心など関東南部も、午後は天気が急変するおそれがあります。東京都心でも、局地的には短時間で道路が川のようになる激しい雨や雷雨になりそうです。

【CGを見る】13日昼〜夕方 全国の発雷確率

【東京都心は午後3時前後が雷雨ピーク予想】

きょう12日（金）は上空に寒気が流れ込む影響で、晴れていても午後はあちらこちらで雨や雷雨になりそうです。東京都心は午後3時前後が雨や雷雨のピークとなる見通しです。局地的な激しい雨による道路の冠水、落雷、ひょうや突風などにもご注意ください。

【日ざしは届き30℃以上の真夏日も】

きょう12日（金）は、九州や四国ではよく晴れるでしょう。そのほかでは関東以外でも、午後は急な雷雨となる可能性があります。日ざしは届くため、九州から関東にかけて25℃以上の夏日になるでしょう。大阪・名古屋・高知などは30℃と真夏日になる予想です。



【きょう12日（金）の各地の予想最高気温】

札幌 :25℃ 釧路:16℃

青森 :23℃ 盛岡:25℃

仙台 :24℃ 新潟:26℃

長野 :25℃ 金沢:26℃

名古屋:30℃ 東京:27℃

大阪 :30℃ 岡山:30℃

広島 :28℃ 松江:29℃

高知 :30℃ 福岡:29℃

鹿児島:29℃ 那覇:26℃

【あすも関東〜北日本は不安定な空模様】

あす13日（土）も関東北部から北日本では不安定な空模様が続きます。あす13日（土）に関しては、東京都心では急な雨や雷雨にはなりにくい見込みです。東海や西日本もよく晴れて、大阪や名古屋では引き続き30℃以上の真夏日になるでしょう。

沖縄はあす13日（土）にかけて、警報級の大雨となるおそれがあります。あさって14日（日）から週明け15日（月）にかけては西〜東日本も前線や低気圧の影響で雨が降りやすいでしょう。東京は15日（月）の最高気温が22℃と平年より低く、気温の変化にもお気をつけください。