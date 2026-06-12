

「ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル」

第一三共ヘルスケアは、敏感肌向けブランド「ミノン」のフェイスケアシリーズ「ミノン アミノモイスト」から、落ちにくいメイクや毛穴の汚れも、やさしくすっきり落とす「ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル」（化粧品）を8月6日に発売する。

「ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル」は、肌へのやさしさと高いクレンジング力の両立を目指し、敏感肌の人でも使いやすい処方設計を追求したクレンジングオイルとなっている。クッション性が高く厚みのあるオイルが、敏感な肌をこすらずにやさしく広がり、洗い流した後は肌がつっぱらずしっとりやわらかな肌触りへと導く。

「ミノン アミノモイスト」は、肌のバリア機能に着目して生まれた敏感肌ケアのパイオニアブランド「ミノン」の“低刺激性処方”の考え方に基づいて開発された敏感肌向けフェイスケアシリーズ。同社は、敏感肌を研究し続ける製薬会社として、「ミノン アミノモイスト」を通じて、敏感肌に悩む人のQOL（生活の質）向上に貢献していく考え。

「ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル」は、しっかりメイクはもちろん、毛穴汚れや角栓も“するんと”落とす。クッション性が高く厚みのあるオイルが、敏感な肌をこすらずにやさしくなめらかに広がる。アミノ酸系保湿オイル（ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチルドデシル／フィトステリル／ベヘニル）：保湿）配合で洗い流した後もうるおってやわらかな肌へ導く。

「ミノン アミノモイスト」敏感肌・洗顔ケアラインでは、製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌を考えた処方。シリーズ共通のうるおいを保ち肌のバリア機能をサポートする“保潤アミノ酸・GL（バリン・トレオニン・セリン・ロイシン・プロリン・ヒスチジン・グリシン・アラニン・アルギニン、GL：グリセリン：保湿）”とやわらかで透明感のある肌をサポートする“柔肌クリア成分（リシンHCl、カルノシン、グルコシルルチン：保湿）”を配合した。さらに敏感肌・洗顔ケアラインオリジナル処方の「2種のヒアルロン酸（ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸：保湿）」を配合している。無香料・無着色・弱酸性（クレンジングオイルを除く）、アルコール（エチルアルコール）無添加、パラベンフリー、アレルギーテスト済み、パッチテスト済み、スティンギングテスト済み（ピリピリ、ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテスト）、敏感肌・乾燥肌の人による連用テスト済みとなっている（すべての人にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではない）。

同社が実施した敏感肌の方を対象とした調査（2024年2月 第一三共ヘルスケア調べ 調査機関：（株）ジャパン・マーケティング・エージェンシー（n＝150））によると、「メイクや毛穴汚れをしっかり落としたい一方で、摩擦や乾燥、つっぱり感が気になる」といった声が多く寄せられていた。こうした声を受け、洗浄時の肌負担に配慮しながら、オイルならではのメイク落ちの良さを両立するクレンジングを目指して開発を進めた。厚みのあるオイルが摩擦感を軽減しながらなめらかにのび、メイク汚れになじむテクスチャーと、洗い上がりのしっとり感を追求している。また、アミノ酸系保湿オイルを含む処方によって、メイクや毛穴汚れ、角栓を落としながらも、洗いあがりはしっとりやわらかな肌触りへと導く。敏感肌の人による連用テストを実施するなど敏感肌の人の使用を想定した設計としている。

［小売価格］ノープリントプライス

［発売日］8月6日（木）

第一三共ヘルスケア＝https://www.daiichisankyo-hc.co.jp