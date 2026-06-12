女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが肺炎のため、9日に死去したことがわかった。86歳。所属事務所が12日に発表した。前日には、プロボクシングの元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さんの訃報が報じられたばかり。昭和スターの相次ぐ訃報に、悲しみの声が上がっている。

玉緒さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。歌舞伎界の名門「成駒屋」の出身で、父は二代目中村鴈治郎、兄は四代目坂田藤十郎という芸能一家に育った。1953年に映画デビュー。その後大映に入社し、映画「銭形平次捕物控」シリーズや「赤堂鈴之助」シリーズなどに出演。看板女優として活躍した。「ぼんち」などでブルーリボン賞助演女優賞を受賞。1962年に勝新太郎さんと結婚後は、ドラマやバラエティー番組でも親しまれた。

前日には、プロボクシングの元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さんの訃報が報じられたばかりだった。

ガッツさんはプロボクサーとして74年にメキシコのゴンザレスをKOで破り、WBC世界ライト級王座を獲得した。その後5度の防衛に成功し、日本ボクシング界を代表する世界王者として活躍。78年に現役を引退後は、俳優としてNHK連続テレビ小説「おしん」、ドラマ「北の国から」などの名作で存在感を発揮した。さらにハリウッド映画にも出演。スティーブン・スピルバーグ監督の映画「太陽の帝国」（87年）や「ブラック・レイン」にも出演。さらにはバラエティー番組にも引っ張りだこで、テレビ界を長きに渡り支えてきた。

5月末には、大ヒットを連発し日本の歌謡界をけん引した歌手の菅原洋一さんが悪性リンパ腫のため死去。さらに「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和歌謡界をけん引した作詞家の橋本淳さんも肝硬変のため86歳で死去。昭和の芸能界を支えた大物著名人が鬼籍に入られた。