中村玉緒さん、肺炎のため死去 享年86
【モデルプレス＝2026/06/12】女優の中村玉緒さんが、亡くなったことがわかった。86歳だった。6月12日、NHKアーカイブスの公式X（旧Twitter）にて追悼コメントが発表された。
【写真】中村玉緒さん、2022年に更新された最後のインスタ投稿
同アカウントでは「映画やドラマなどで長年、活躍し、民放のバラエティー番組でも親しまれた俳優の中村玉緒さんが、今月9日、肺炎のため、亡くなりました。86歳でした」と報告し、中村さんの出演作の一部を動画で紹介している。
1939年7月12日生まれ、京都府出身。1953年に松竹映画「景子と雪江」でデビュー。その後も必殺シリーズや暴れん坊将軍シリーズ、「水戸黄門」シリーズ、映画「DESTINY 鎌倉ものがたり」（2017年）など数々の名作に出演。NHK大河ドラマには「三姉妹」（1967年）、「天と地と」（1969年）「新・平家物語」（1972年）、「武蔵 MUSASHI」（2003年）の4作品に出演。NHK連続テレビ小説には「すずらん」（1999年）、「てっぱん」（2010〜2011年）※ナレーション、「べっぴんさん」（2016〜2017年） と3作品に出演し、お茶の間に名前を広めた。明石家さんまとのトークの掛け合いでも人気を博し、バラエティーでも活躍した。父は中村鴈治郎さん。1962年に俳優の勝新太郎さんと結婚した。（modelpress編集部）
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◆中村玉緒さん、死去
同アカウントでは「映画やドラマなどで長年、活躍し、民放のバラエティー番組でも親しまれた俳優の中村玉緒さんが、今月9日、肺炎のため、亡くなりました。86歳でした」と報告し、中村さんの出演作の一部を動画で紹介している。
◆中村玉緒さんプロフィール
1939年7月12日生まれ、京都府出身。1953年に松竹映画「景子と雪江」でデビュー。その後も必殺シリーズや暴れん坊将軍シリーズ、「水戸黄門」シリーズ、映画「DESTINY 鎌倉ものがたり」（2017年）など数々の名作に出演。NHK大河ドラマには「三姉妹」（1967年）、「天と地と」（1969年）「新・平家物語」（1972年）、「武蔵 MUSASHI」（2003年）の4作品に出演。NHK連続テレビ小説には「すずらん」（1999年）、「てっぱん」（2010〜2011年）※ナレーション、「べっぴんさん」（2016〜2017年） と3作品に出演し、お茶の間に名前を広めた。明石家さんまとのトークの掛け合いでも人気を博し、バラエティーでも活躍した。父は中村鴈治郎さん。1962年に俳優の勝新太郎さんと結婚した。（modelpress編集部）
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