女優の貫地谷しほりが、ダウンタウン浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うＭＢＳテレビ「ごぶごぶ」（土曜・後１時５４分）後編が１３日に放送される。

２００７年放送のＮＨＫ朝ドラ「ちりとてちん」でヒロインを務めた際に大阪に住み、ＮＨＫ大阪がある谷町四丁目を“自転車”で移動していたという貫地谷。そんな貫地谷と谷町の朝ドラ俳優行きつけスポットを当時の思い出とともに巡っていく。宝くじが好きだという貫地谷のために、相方の“運”が試される新企画【ごぶクジ】を使ってロケを敢行。各スポットで、「ご」と「ぶ」の入った番組特製の２択クジを引き、「ご」が出ればアタリの楽しみ方、「ぶ」が出ればハズレの楽しみ方をするというシンプルなルール。宝くじの最高当選額が３０００円という貫地谷のクジ運にロケの命運が託される。

まず向かったのは、ＮＨＫ大阪からほど近い朝ドラ俳優が撮影の合間に利用する癒しスポット「難波宮跡公園」。貫地谷は「こんなおしゃれスポット来たことない！！」と、去年オープンした話題の公園一体型商業エリア「なノにわ」に驚愕する。浜田は「なノにわって言うの？ 誰が考えたんや」と、“大阪らしさ全開”のネーミングに思わずツッコミ。ここでは、知る人ぞ知る大阪名物おこわ「とん蝶」をかけて運試し。とん蝶が大好物だという貫地谷だが、果たして食べることはできるのか。